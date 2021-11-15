الامارات | الملكة إليزابيث تظهر علناً بعد ليلة في المستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث تظهر علناً بعد ليلة في المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضرت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، قداس يوم الذكرى في نصب سانوتاف التذكاري بلندن، أمس، في أول مشاركة شخصية لها منذ أن نصحها الأطباء بالراحة، بعد أن قضت ليلة في المستشفى الشهر الماضي. وتوجهت الملكة إليزابيث إلى المستشفى لإجراء «فحوص مبدئية» لمرض لم يتم كشف النقاب عنه، ومنذ ذلك الحين غابت عن مناسبات مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، واحتفال بذكرى قتلى الحرب في البلاد، مساء أول من أمس. وعلى الرغم من التقاط صور للملكة وهي تحيي كبار الشخصيات على الإنترنت قال القصر الملكي إن الملكة البالغة من العمر 95 عاماً صممت على الظهور شخصياً في النصب التذكاري، حيث ينضم أفراد من العائلة المالكة إلى كبار أعضاء الحكومة والجيش وقدامى المحاربين لإحياء ذكرى الذين قتلوا في الحرب.

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