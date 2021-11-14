هذا ما يحدث لجسم طفلك عند شرب الحليب ليلا.. سلاح ذو حدين

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحرص الأمهات على منح أطفالهن كوبًا من الحليب الدافئ في المساء، وخاصة قبل لحظات النوم بساعات قليلة، وذلك لفوائده الصحية المتعددة التي تساعد على نمو الجسم بصورة صحية سليمة، إذ أنه من الحقائق المعروفة أن الحليب غني بالكالسيوم ويدعم صحة الجسد بعدة طرق، لكن ما يغفل عنه الكثير من الأشخاص هو أن تناول الحليب الدافئ في الليل سلاح ذو حدين، فهو يضم أعدادًا كبيرة من الفوائد والأضرار في الوقت ذاته.

ونستعرض خلال السطور التالية، فوائد وأضرار تناول الحليب في الليل قبل الخلود للنوم، حسب موقع «customcomfortmattress» الصحي الأمريكي:

فوائد تناول الحليب الدافئ في الليل

- التربتوفان

هذا الحمض الأميني الأساسي له تأثير محفز على النوم، فوفقًا لمؤسسة النوم الوطنية، يلعب التربتوفان دورًا رئيسيًا في مساعدة الجسم على إنتاج السيراتونين، والذي يمكن أن يقلل الشعور بالقلق، مما يسمح للعقل الاسترخاء والنوم.

- الميلاتونين

هو الهرمون الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ، إذ تختلف مستويات هرمون الميلاتونين لدى الجميع، ويجرى تنظيمها بواسطة الساعة الداخلية للشخص، وتناول كوبًا من الحليب قبل النوم يمكن أن يساعد في تعزيز مستويات ذلك الهرمون.

- البروتين

كوب واحد من الحليب مليء بالبروتين وشرب واحد قبل النوم، سيساعد على الشعور بالشبع طوال الليل، مما يؤدي إلى نوم أفضل ليلاً.

أضرار تناول الحليب الدافئ في الليل

- اللاكتوز هو أحد أنواع السكر الموجودة في الحليب، هو ما قد يسبب حدوث غازات وانتفاخات وتشنجات والإسهال، ما يصعب من عملية النوم في الليل.

- الجلوكوز

يمكن أن يسبب تناول كوبًا دافئًا من الحليب قبل النوم يمكن انخفاض نسبة السكر في الدم، ما يجعل الجسد مستيقظًا في الليل.

- زيادة الوزن

يُعرف الحليب في دوائر اللياقة البدنية كعامل لزيادة الوزن بشكل صحي، إذ يحتوي كوب الحليب على حوالي 120 سعر حراري، ما يتسبب في تباطئ التمثيل الغذائي قليلاً أثناء النوم.