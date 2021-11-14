وزن زائد وبكاء هيستيري.. لقطات من محاكمة حنين حسام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعباءة بيضاء اللون، وطرحة على شعرها، ظهرت فتاة التيك توك حنين حسام، صباح اليوم، بعد مرور أشهر من القبض عليها، أثناء محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بتهمة الاتجار في البشر.

مشاهد من جلسة محاكمة حنين حسام

بكاء وصراخ ومشاعر بين الابنة المتهمة ووالدتها، مشاهد رصدتها عدسات «الوطن» خلال جلسة المحاكمة، بدأت بنوبة بكاء هيستيري للفتاة العشرينية وهي تقف خلف سور قفص الاتهام، وتردد جملة «مستقبلي ضاع»، وسط تعاطف والديها وأفراد أسرتها من الحضور.

نداء حنين حسام لوالدتها وتحايلها على القاضي

لم تتوقف حنين حسام عند البكاء فقط على مصيرها، بل باتت تناجي والدتها أمام الحضور، بنبرات حزينة وهي تبكي بشدة، وتطلب منها الحديث إليها، مرددة: «اتكلمي يا ماما.. صوتك وحشني».

توسلات أخرى لـ«حنين»، جاءت بها للقاضي، مطالبة منه سماعها والإنصات لأقوالها والتعامل معها وكأنها ابنته، إذ ردتت له عبارة: «اسمعني أنا زي بنتك.. لو في حاجة تثبت دا، هاتها والناس كلها موجودة والتطبيقات موجودة».

حنين حسام في وزن زائد

وما لفت الأنظار أثناء المحاكمة، هو ظهور فتاة التيك توك حنين حسام، بوزن زائد عن عادتها، إذ ظهر ذلك خلال ارتداءها العباء البيضاء.

الحساب البنكي لحنين حسام

وخلال الجلسة، انهارت والدة المتهمة العشرينية، موضحة أن ابنتها ظلت سنوات طويلة تقوم بتصوير تلك الفيديوهات، دون تقديم شكوى من أحد لديها، وأنها لا تملك خلال حسابها البنكي سوى مبلغ صغير للغاية، قائلة: «احنا فوجئنا بالواقعة، بقالها سنتين بتعمل الفيديوهات، وحسابها البنكي 217 جنيها، وليس أكثر من ذلك والباقي مصاريف الجامعة».

القبض على حنين حسام

وقبل أشهر، كان تم إلقاء القبض على فتاة التيك توك حنين حسام، أثناء تواجدها واختباءها داخل شقة سكنية بمنطقة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بحبسها 10 سنوات؛ لاتهامها بالاتجار في البشر، وتمكنت مأمورية أمنية من ضبطها وعرضها على النيابة العامة التي حددت لها جلسة اليوم، وتم إيداعها سجن النساء بالقناطر.