كيف تقضي أسبوعا مع زوجتك في اليونان بأرخص الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعتبر اليونان من أفضل الدول التي يمكنك زيارتها للاستمتاع بجمالها، وكذلك تقضية "شهر العسل" بأرخص الأسعار.

اليونان واحدة من أكثر مقاصد شهر العسل شعبية في العالم، فكل من الجزر اليونانية لديها أفضل الشواطئ، وأينما قررت الذهاب إلى هناك، فمن المؤكد أنك ستستمتع بشهر عسل رومانسي.

ويبقى السؤال كيف تقضي أسبوعا في اليونان بأرخص الأسعار؟.. هذا ما يستعرضه الخليج 365.

التذكرة

الذهاب والعودة

تذكرة الذهاب والعودة من القاهرة إلى لليونان ستكلفك فقط مبلغ 4 آلاف جنيه، من خلال الموقع الخاص برحلات السفر (skyscanner).

الإقامة

أفضل الفنادق من حيث السعر والجودة يمكنك حجزه من خلال موقع خاص بحجز الفنادق (Airbnb)، حيث تكلفك الليلة 40 دولار لفردين أي حوالي 630 جنيها مصريا.

المواصلات والطعام

من الخدمات المميزة والرخيصة أيضا في اليونان هي المواصلات وكذلك الطعام، حيث يكفيك 40 دولار لفردين على مدار أسبوع (حوالي 630 جنيها مصريا).

ميزة إضافية

يمكنك الحصول على فيزة شنجن بسهولة والتي يمكن من خلالها التجول في أوروبا، على سبيل المثال يمكنك ركوب قطار من اليونان إلى باريس مقابل 70 يورو.

كيفية الحصول على فيزة شنجن

هناك طريقتان بسيطتان للحصول على فيزة شنجن أن يكون لديك تأشيرات قديمة في جواز السفر، أو إذا كنت مسافرا لقضاء شهر العسل.

الملخص

بعد عرض التفاصيل أعلاه، يكون ثمن الرحلة لمدة أسبوع في اليونان مع زوجتك، شامل الإقامة والطعام والمواصلات وتذاكر الطيران وتحليل "بي سي آر" والتأشيرة، حوالي 25 ألف جنيه مصري فقط.

5 أماكن تستحق الزيارة إن كنتما تخططان للذهاب إلى اليونان في شهر العسل.

سانتوريني

مكان ساحر معروف بمنحدراته الملونة باللونين الأسود والأحمر، البيوت البيضاء والقبب الزرقاء، مشهورة بمشهد غروب الشمس المذهل.

كريت

أكبر جزيرة في اليونان، بها آثار قصر كنوسوس المينوسي، والحصون الفينيسية لريثمنو، أقدم المساجد والأديرة البيزنطية والكهف الأسطوري لمكان ولادة زيوس، يمكنكما استكشاف المناظر الجبلية المثيرة للإعجاب، كما ستجدان العديد من الشواطئ الجميلة للاسترخاء خلال شهر العسل.

رودوس

إحدى أكبر الجزر، فهي داخل وخارج الجدران التي تحمي قلعة فينيسية قام ببنائها فرسان ساينت جون، لذا ستشاهد أحد أجمل الآثار من القرون الوسطى، ويتوفر فيها العديد من الفنادق والمنتجعات على طول الواجهة البحرية، بالإضافة إلى الفنادق الفاخرة وسلسلة من المطاعم.

ميكونوس

مركز المتعة والنوادي الليلية، ستستمتعان بالحياة الصاخبة في شوارعها، كما يمكنكما العثور على أفضل الشواطئ في جزيرة ميكونوس اليونانية على الساحل الجنوبي، والتي تزدحم للغاية خلال موسم الذروة.

كورفو

"الجزيرة السعيدة"، تنتشر في كورفو الجبال الخصبة والأزهار البرية، بالإضافة إلى الشواطئ المذهلة حيث يمكنكما الاسترخاء والاستمتاع بالألعاب المائية ومراكز الغوص، والقرى القديمة.