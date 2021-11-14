للرجال.. نظام غذائي يساعد على حل مشكلة ضعف الانتصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على العلاقة الحميمة، كثير منها نفسي، وبعضها مرتبط بأمراض وحالات صحية أخرى، وقد يكون له علاقة بالأدوية التي تتناولها.

ويمكن أن يكون للأطعمة التي تتناولها أيضًا تأثير كبير على حياتك الجنسية، إذ كشفت دراسة جديدة أن حمية البحر الأبيض المتوسط للرجال في منتصف العمر مرتبطة بأداء أفضل في الانتصاب.

وأجريت الدراسة التي نشرت في مجلة Nutrients وظهرت مؤخرًا في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، على 250 رجلاً يعانون من ضعف الانتصاب (ED) وارتفاع ضغط الدم، وسجلت كل من عاداتهم الغذائية بناءً على مدى التزامهم بـ"حمية البحر الأبيض المتوسط".

وكشفت الدراسة أن النظام الغذائي غني بالفواكه والخضروات الكاملة، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون وزيت الزيتون، من بين الأطعمة التي قد وجد الباحثون أن أولئك الذين كان يتناولون هذه الأطعمة سجلوا أعلى الدرجات في أداء انتصاب أفضل.

بالإضافة إلى عادات نمط الحياة التي تفيد صحتنا، وخاصة تلك التي تفيد أنظمة القلب والأوعية الدموية لدينا قد تحمي أو حتى تحسن أداء الانتصاب.

والمشاركون في الدراسة الذين كانت عاداتهم الغذائية أكثر تشابهًا مع حمية البحر الأبيض المتوسط، كان لديهم أيضًا تدفق دم أفضل ومستويات أعلى من هرمون التستوستيرون.

وأشار الباحثون إلى أن التأثير الإيجابي للنظام الغذائي على أداء الانتصاب يمكن أن يكون له علاقة بقدرة النظام الغذائي على تحسين أداء الأوعية الدموية، وكذلك المساعدة في الحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون مع تقدم الرجال في العمر.

كما أن التعرف على جميع الأطعمة المختلفة التي تشكل جزءًا من نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، وإيجاد طرق لإقرانها بالأطعمة التي تتناولها كل يوم هي "أفضل طريقة لدمج هذا النظام الغذائي الخاص في روتينك اليومي".

ويمكنك القيام بذلك عن طريق رش القليل من زيت الزيتون على السلطة، أو استبدل الدجاج المقلي بالمشوي، أو تناول حفنة من المكسرات بدلاً من رقائق البطاطس في المرة القادمة التي تتناول فيها وجبة خفيفة.

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