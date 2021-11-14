للسيدات الحوامل.. احذرن تلك الأطعمة تسبب الإجهاض

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحرص السيدات خلال فترة الحمل على سلامة الجنين، بتناولها الأطعمة المتنوعة، اعتقادًا أن جميع الغذاء يكون في صالح صحتها وصحة الجنين، وقد تتفاجأ بأنها خسرت طفلها، دون أن تدرك أن تناولها لبعض الوجبات ساهم في فقدان الحنين، فهناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء فترة الحمل لما تسببه من ضرر على صحة الجنين، حسبما وضحها موقع «Health line» ممثلة فيما يلي:

أطعمة يجب تجنبها أثناء فترة الحمل

الحليب الخام

يحذر من تناول الحليب الخام للمرأة الحامل، إذ يمكن أن يسبب تسمم.

الكبد

على الرغم من الفوائد الصحية لتناول الكبد الحيواني، إلى أنه قد يحدث أضررًا خلال فترة الحمل قد تصل حد الاجهاض.

الصبار

يحذر من تناول الصبار أو أي منتجات تحتوي عليه خاصًة خلال أشهر الحمل الأولى، لأنه قد يحدث نزيف في الحوض أثناء فترة الحمل، ما يسبب خسارة الجنين.

الأناناس

ينصح بتناوله قبل الخضوع لعملية الولادة لأنه يدعم عضلات الرحم أن تكون ناعمة، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى فقد الجنين في الأشهر الأولى من الحمل.

السبب الرئيسي لحدوث الاجهاض

في ذات السياق، تعلق الدكتورة سارة سعيد أخصائي النساء والولادة والتجميل النسائي لـ«هن» أن الطعام ليس سببًا رئيسي للاجهاض، فهو سبب فرعي فقط، إذ أن بعض الأكلات يمكن أن تحدث تقلصات بالرحم أو تؤدي لفتح بالرحم مثل: «الأنانس، القرفة، حبوب السمسم، الأكلات التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، والسيدات التي تتناول نسبة كبيرة من الكافيين تتعدى 30 مللي جم خلال اليوم».

أسباب فقدان الجنين

وتابعت الطبيبة أنه لا يمكن أخذ الأطعمة كسبب رئيسي لفقدان الجنين، إذ تتعدد أسباب الإجهاض الرئيسية ربما يرجع لسبب يخص المرأة الحامل أو لأمور لها علاقة بالحمل نفسه، يمكن أن تكون السيدة تعاني من أحد الأمراض المزمنة مثل: ضغط، سكر، قلب، ويمكن أن يكون سبب الإجهاض تشوه أو عيب خلقي في الرحم، بالإضافة لأسباب ترجع للحمل نفسه مثل: تشوهات في البويضة، أو الحيوان المنوي.