الامارات | المكتب الإعلامي لحكومة دبي يطلق بودكاست "دبي ايدشن"

شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي يطلق بودكاست "دبي ايدشن" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دبي بودكاست "دبي ايدشن" وذلك ضمن فعاليات "بودفست دبي" الذي انطلق اليوم في مقر نادي دبي للصحافة وهو التجمع الأكبر من نوعه لصناع البودكاست في المنطقة العربية.

ويأتي إطلاق "دبي ايدشن" ليكون منصة جديدة يمكن من خلالها تعزيز فرص التطوير وتوسيع دائرة الحوار من خلال استضافة قيادات من حكومة دبي لتنقل للعالم بالصوت ملامح من قصص دبي الملهمة ومشاركة تجارب الشخصيات الثقافية والابداعية التي تعيش في دبي مع قاعدة واسعة من الجمهور العربي المتواجد على منصات البودكاست.

وفي هذه المناسبة قالت منى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي إن هذه الخطوة جاءت ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى مواكبة التوجهات الرقمية الجديدة في العالم والتركيز على التكنولوجيا كعنصر مهم للانتقال إلى المستقبل، مؤكدة أن "دبي ايدشن" تعكس قناعات سموه بأهمية منصات التواصل الاجتماعي وتوسيع دائرة الحوار وتعزيز وصول الرسائل والقصص العربية الملهمة إلى المُتلقّي العالمي.

وأضافت: "نحرص على تطبيق كل ما يثري تجربة الجمهور ويجعله أقرب إلى رسالتنا الإعلامية وقادرا على التواصل معها بالاستمرار، لا سيما عبر نشر المحتوى الصوتي ليس على الصعيد المحلي والعربي فقط وإنما أيضاً على الصعيد العالمي".

وأوضحت أن حزمة منوعة من البرامج الحوارية والإعلامية والثقافية سيتم اطلاقها تباعاً خلال الفترة المقبلة مع "نادي دبي للصحافة" و"براند دبي" الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي لتشارك بدورها في تطوير محتوى عربي إبداعي بالاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقاتها الحديثة.

ويقدم "دبي ايدشن" مساحة إبداعية جديدة مفتوحة للتعبير عن تطلعات دبي وقصصها الملهِمة وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المجتمع العالمي الذي يعيش على أرض الإمارات بصيغة حلقات بودكاست قصيرة تسهل وصول ملايين المتابعين إلى محتوى متجدد يحاكي اهتماماتهم.

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