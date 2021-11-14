انتقادات لاذعة لكيم كاردشيان بعد إطلالتها الأخيرة.. «على شكل ساعة رملية»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من الهجوم الحاد تعرضت لها نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، وعارضة الأزياء العالمية كيم كاردشيان، من قبل العديد من متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وذلك عقب مشاركتها مجموعة من الصور خلال حضورها حفل زفاف المليارديرة وعارضة الأزياء الشهيرة باريس هيلتون.

انتقادات لـ كيم كاردشيان بسبب فستانها

وكانت شاركت «كاردشيان»، متابعيها مجموعة من صور إطلالتها بزفاف صديقتها عارضة الأزياء الشهيرة باريس هيلتون، لكن سرعان ما انهالت التعليقات الحادة عليها من قبل متابعيها، الذين وصفوا فستانها بـ«غير اللائق»، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وجاءت من بين التعليقات الأخرى، «تبدو الإطلالة رائعة لكنها ليست مناسبة لحفل الزفاف»، «لا أستطيع أن أرى كيم كوصيفة لعروس هذه الأيام، إنها مهووسة بكونها الأولى في كل مناسبة»، «الفستان ضيق بجنون».

تفاصيل إطلالة كيم كاردشيان

وخلال الزفاف الضخم، أطلت كيم كاردشيان بفستان أسود «كب» ذو ذيل طويل، وذو فاتحة على شكل ساعة رملية من منطقة الصدر، واعتمدت في تسريحة شعرها على عقد ضفيرة طويلة وصلت حد الخصر، مع وضعها ماكياج تناسب مع بشرتها السمراء.

وخلال الصور شاركت «كاردشيان» إطلالتها بشكل مختلف وإظهار التصميم الكامل للفستان، فيما نشرت صورة أخرى جمعتها بصديقتها العروس، وهي كوصيفة لها أثناء الاستعدادات لحفل الزفاف.

تفاصيل فستان زفاف باريس هيلتون

وكانت احتفلت عارضة الأزياء العالمية باريس هيلتون، بحفل زفافها، من خطيبها رجل الأعمال كارتر ريوم، في حفل وصف بـ«الأسطوري»، إذ أقيم في قصر «بيل إير»، الذي كان ملكًا لجدها الراحل دبليو بارون هيلتون، واستمر الحفل لمدة 3 أيام.

وشاركت العروس متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، مجموعة صور من حفل الزفاف، إذ أرفقت تعليقًا قالت خلاله بالإنجليزية: «الأبد يبدأ اليوم»، وتألقت عارضة الأزياء العالمية بفستان زفافها الذي اتخذ الطابع الملكي، من تصميم «أوسكار دى لارينتا»، إذ جاء منفوشًا من الأسفل، بينما تصميم الجزء العلوي من الفستان مزخرف بورود بيضاء اللون، وفتحة عنق أنيقة وأكمام طويلة.