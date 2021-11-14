أخطاء شائعة يتبعها الرجال عند حلاقة الذقن.. تسبب بثور حمراء

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تشكل اللحية أهمية كبيرة عند الرجال، وتعتبر المعزز الجمالي لدى الكثير منهم، ولكن قد يطرأ عليها بعض التغيرات التي تسبب لهم إزعاجًا مثل ظهور بثور حمراء، والتي تعتبر من أكثر المشاكل التي يواجههونها، ولا يقدر بعضهم على الحلاقة لعدم تحمل آلامها، لذا توضح «هن» خلال التقرير الآتي أسباب ظهور حبوب اللحية عند الرجال، وطرق علاجها بالتواصل مع طبيب جلدية.

قالت الدكتورة إيمان سند أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بطب بنها، إن ظهور الحبوب في وجه الرجال بشكل عام قد تكون بثور حب الشباب، ولكن هناك نوع خاص أكثر ظهورًا، ويعاني منه الكثير إذ يكون في منطقة الذقن، ويطلق عليه التهاب بصيلات الشعر الكاذب، موضحة أسباب ظهور حبوب الذقن في النقاط التالية:

- الأفراد ذو البشرة السوداء.

- الرجال الذين لديهم كثافة غير عادية للشعر.

- الحلاقة الخاطئة.

- استخدام فرشة الحلاقة.

- استخدام مواد كيميائية على الوجه.

أسباب ظهور حبوب الذقن لدى الرجال

وأضافت «إيمان» أن الرجال ذو الكثافة العالية لشعر الذقن الأكثر عرضة لظهور حبوب الذقن، إذ يؤدي ذلك لخروج بصيلات الشعر في اتجاه واحد لتلتف مرة أخرى لتخترق سطح الجلد من الداخل، بالإضافة إلى طرق الحلاقة الخاطئة، إذ يقوم بعض الرجال بالحلاقة في جميع الاتجاهات ما يؤدي إلى أن تضل الشعرة طريقها لسطح الجلد عند نموها فيحدث ذلك حبوب قيحية، وإحمرار تصاحبها حكة شديدة.

طرق علاج حبوب الذقن

وتابعت أن الليزر يعطي النتيجة الفعالة للتخلص من حبوب الذقن، أما عن طرق علاجها يمكن باستخدام كريمات بها مضاد حيوي وتحتوي على نسبة من الكورتيزون وتحدد من قبل مختص، ولكنها تعطي نتيجة مؤقتة، موضحة أن عادة ظهور حبوب الذقن تكون مشكلة مزمنة عند الرجال، وتحدث ضيق وحرج بدرجة كبيرة، وتكرار الالتهاب مع الكحة يؤدي لظهور بقع سمراء تكون معاندة للعلاج، لذا يفضل اتباع الطرق الصحيحة لتجنب ظهورها.

وأضافت «سند» أن من أهم وسائل العلاج الحديثة والفعالة استخدام تقنيات الليزر لإزالة الشعر، وليس بالضرورة أن نصل لاختفاء الشعر، ولكن مجرد استخدامه وتكرار الجلسات يؤدي لضعف بصيلات الشعر إذ يفقد الشعر قدرته على اختراق الجلد وإحداث التهاب.