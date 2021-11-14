الامارات | "الناشرين الإماراتيين" تثمن توجيهات حاكم الشارقة في تأسيس "شركة منصة للتوزيع"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الناشرين الإماراتيين" تثمن توجيهات حاكم الشارقة في تأسيس "شركة منصة للتوزيع" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد رئيس وأعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين بالخطوة النوعية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتأسيس "شركة منصة للتوزيع" التي تجسد حرص إمارة الشارقة على استدامة صناعة النشر على المستويين العربي والدولي .

كما ثمنوا جهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، في دعم خطة عمل الشركة التي جرى إطلاق هويتها الرسمية ورؤيتها خلال النسخة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي نظمتها هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار "هنا ..لك كتاب" واختتمت مساء أمس في مركز إكسبو الشارقة.

وأكد علي عبيد بن حاتم رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين أن "شركة منصة للتوزيع" تأتي ضمن جهود إمارة الشارقة في دعم صناعة الكتاب وتوفير جميع العوامل التي تسهم في دعم الناشرين وتأمين متطلباتهم عبر تخفيف الأعباء المالية عنهم ومساعدتهم في وصول أعمالهم إلى مختلف أسواق النشر العربية والعالمية بأقل التكاليف.

ونوهت إيمان بن شيبة نائب رئيس الجمعية إلى أهمية التوزيع في عملية نشر الكتب ..مؤكدة أن شركة منصة للتوزيع جاءت لتسهيل الإجراءات على دور النشر وتمكينهم من وصول كتبهم إلى القراء بمختلف شرائحهم في كل مكان.

وقال محمد بن دخين عضو مجلس إدارة الجمعية - أمين الصندوق إن "شركة منصة للتوزيع" تسهم في تجاوز الكثير من التحديات التي يواجهها قطاع النشر المحلي والعربي عبر إبتكار الحلول التي تساعد على توزيع الكتب على مستوى الدولة كبداية ومن ثم الانطلاق لتقديم خدم التوزيع الإقليمي ثم الدولي.

وقالت الدكتورة اليازية خليفة عضو مجلس إدارة الجمعية - أمين السرّ إن تأسيس الشركة يأتي إستجابة لسوق النشر المحلي والعربي وتطلعه للوصول بإصدارات دور النشر إلى كل مكان بأسهل الطرق وأقل التكاليف.

وأكد عبدالله الكعبي عضو مجلس إدارة الجمعية أن التوجيه بتأسيس الشركة جاء استكمالاً لجهود ومبادرات إمارة الشارقة في تطوير صناعة النشر في الدولة بما يتماشى مع مشروع الشارقة الثقافي الشامل.

وتسعى رؤية "شركة منصة للتوزيع" إلى أن تكون الشركة المصدر الأول للكتاب العربي من أجل توسيع رقعة القراءة في المنطقة والعالم ضمن قيم الأصالة والتميز والشغف والالتزام والابتكار تجسيدا للمشروع الثقافي للشارقة الذي يولي عناية خاصة بالكتاب وصناعته وتسهيل وصوله إلى مختلف شرائح القراء في كل مكان .. كما تضمنت رسالة الشركة العمل على توفير خدمات متكاملة ومبتكرة للكُتّاب والناشرين والقراء بالإمارات والعالم العربي تشمل التحرير والتصميم والتسويق والإنتاج والتوزيع بمستوى عال من الجودة للإسهام في تأصيل القراءة واستدامة المعرفة.

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