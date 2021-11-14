عادات أكل تساعدك في الحصول على معدة مسطحة بوقت قياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر بتجديد عاداتك الغذائية، فإن التخسيس يعتبر لغزا لكثير من الناس، عند تبني طريقة جديدة لتناول الطعام، فإن الكثير من الناس لديهم هدف آخر وهو الحصول على معدة مسطحة.

ومع ذلك، يكتشف الكثير من الناس أنه ليس كل نظام غذائي يشجع على إنقاص الوزن فعالًا بقدر ما يأملون، إذا كنت ترغب في تقليص حجم وسطك دون حرمان أو نظام غذائي قاس، فتابع القراءة لاكتشاف عادات الأكل السهلة التي يمكن أن تساعدك على الحصول على معدة مسطحة، وفقا لموقع eatthis.

زد من استهلاكك للمياه

يعتبر شرب كمية كافية من الماء أمرا مفيدا لصحتك، كما أنه ضروري إذا كنت تحاول الحصول على معدة مسطحة.

عليك تناول الماء لأنه يرطب ويزيل السموم ويعزز الطاقة، كما يساعدك أيضًا على الحد بشكل طبيعي من تناول المشروبات الغازية ومشروبات القهوة المحلاة والمشروبات السكرية الأخرى.

زد من تناول البروتين

تؤدي زيادة تناولك للبروتين إلى أكثر من مجرد إبقائك ممتلئًا لفترة أطول - بل يمكن أن تسهل أيضًا الحصول على معدة مسطحة التي تأمل فيها عن طريق استبدال الأطعمة الأقل صحية في نظامك الغذائي.

عليك أن تستهلك جرامًا واحدًا من البروتين لكل رطل من وزن الجسم المثالي خلال وجبات اليوم والوجبات الخفيفة، إن الحصول على ما يكفي من البروتين بشكل طبيعي يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم والأنسولين، وكذلك يساعد في القضاء على الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المصنعة لأنها ممتلئة للغاية.

قم بتناول الخضار

قد تعتقد أنك تتناول ما يكفي من الخضار، لكن من أجل الحصول على معدة مسطحة وكشف عضلات البطن، قد تحتاج إلى زيادة تناول الخضروات بشكل كبير، يجب تناول 5 إلى 7 أكواب من الخضار غير النشوية يوميًا للمساعدة في إعادة ضبط بعضها.

يوفر الخضار مجموعة من الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية، كما أنه يوفر أليافًا تساعد في القضاء على الجوع وتساعد على توازن الهرمونات وتنظيم شهيتك.

تناول الطعام بشكل أبطأ

قضاء المزيد من الوقت لتذوق وجباتك كلما أمكن ذلك قد يساعدك على الحصول على بطن مسطحة.

هناك سببان رئيسيان للغازات والانتفاخ: ابتلاع الهواء والكربوهيدرات، الأكل بسرعة كبيرة يمكن أن يسبب ابتلاع هواء أكثر من المعتاد ويؤدي إلى الانتفاخ.