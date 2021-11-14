أرخص أسعار الساعات للرجال في البلاك فريداي.. تبدأ من 113 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتنافس دائما المواقع الإلكترونية في البلاك فرايداي، لتقديم تخفيضات كبيرة على أسعار المنتجات لزيادة نسبة الشراء.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أرخص أسعار الساعات في البلاك فرايداي.

أرخص أسعار الساعات الرياضية للرجال في البلاك فرايداي في بي تك:

ساعة ذكية شاومي مي باند 5، اسود - XMSH10HM – سعرها 499 بدلا من 699 جنيها.

ساعة سمارت اوبو - اسود - سعرها 599 بدلا من 749 جنيها.

أرخص أسعار الساعات الرياضية للرجال في البلاك فرايداي في أمازون:

ساعة رياضية انالوج بعقارب وديجيتال باضاءة ليد بخاصية ساعة توقيت ايقاف بمينا مزدوج كبير وتوقيت عسكري للاستخدام الخارجي، سعرها 319 بدلا من 329 جنيها.

سكمي ساعة رياضية رجال رقمي مطاطي - كاميرا عن بعد عندما تتصل الساعة بهاتفك، قم بتشغيل كاميرا هاتفك، اضغط على زر الساعة "S1"، يمكنك التحكم عن بعد في الكاميرا، هذه الساعة لا تحتاج إلى شحن منتظم، فهي تتمتع بعمر بطارية طويل، يمكنك استبدال البطارية عن طريق فتح الغطاء السفلي، سعرها 399 بدلا من 425 جنيها

أرخص أسعار الساعات الرياضية للرجال في البلاك فرايداي في جوميا:

Skmei ساعة يد رياضية كاجوال، سعرها 113 بدلا من 222 جنيها.

Sanda SAND ساعة رياضية للرجال مقاومة للماء ساعات رقمية LED ، سعرها 259 بدلا من 488 جنيها.