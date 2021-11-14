لتجنب الإصابة بسرطان القولون.. تناول هذه الخضروات والفاكهه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

سرطان القولون من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال والنساء، وهناك بعض الخضروات والفاكهه التي تساعد في تجنب الإصابة به، نستعرضها لكم حسب موقعي "boldsky" و"webmd".

- الألبان:

تتفق معظم الدراسات على أن منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم يمكن أن تجعلك أقل عرضة لنمو سرطان القولون.

- الفاصوليا:

غنية بالألياف والبروتينات وفيتاميني B وE، وتحتوي أيضًا على مركبات تسمى الفلافونويد، والتي يمكن أن تمنع نمو الأورام، بالإضافة إلى بعض مضادات الأكسدة التي قد تساعد يحميك من سرطان القولون.

- الخضروات والفواكه الملونة:

تحتوي على مواد طبيعية قد تمنع نمو الخلايا السرطانية أو تقاوم الالتهاب الذي يمكن أن يغذي السرطان، وتشمل البروكلي والكرنب والفواكه الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال.

- الأسماك:

مثل السلمون غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مفيدة لصحة القلب وقد تبطئ نمو الخلايا السرطانية.

وأفادت بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك بدلاً من اللحوم الحمراء كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون.

- الموز:

غني بنسبة وفيرة من البوتاسيوم، الذي يمكن أن يحسن وظائف التمثيل الغذائي والطاقة، بالإضافة إلى علاج الاكتئاب، ويحتوي أيضا على البكتين، الذي ثبت أنه يحمي من سرطان القولون.

- البامية:

تساعد الإنزيمات الموجودة في البامية في الوقاية من سرطان القولون، حيث تعمل على تقوية خلايا الأمعاء، ما يسمح لها بمحاربة الأورام السرطانية.

- الفول السوداني:

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والمغنيسيوم، وكلاهما يمكن أن يمنع نمو وتكاثر الخلايا السرطانية في الأمعاء، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.