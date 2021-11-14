من 50 جنيها.. أرخص أسعار الملابس بمواقع التسوق خلال البلاك فرايدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

ينتظر الكثير من الأشخاص عروض البلاك فرايدي، ليستفيدوا من هذه العروض والتخفيضات التي تقدمها المتاجر الإلكترونية والمولات.

ويستعرض الخليج 365، أبرز عروض الجمعة السوداء للملابس الأقل خصم في مواقع التسوق الإلكترونية، فيما يلي:

- جوميا:

بلوفر تريكو ماركة ديفاكتو، لونه أخضر، سعره 149 بدلا من 199.

جاكيت ماركة Andora، لونه كحلي، بـ 379 بدلا من 999.

تي شيرت سادة بأكمام طويلة، بني، ماركة القاضي، بـ89 بدلا من 299.

جاكيت بامب رجالي، أسود مزود بكابيتشو، بـ349 بدلا من 1,000.

بلوفر ماركة Andora، مضلع بياقة عالية، لونه أسود وأبيض ورصاصي، بـ99 بدلا من 499.

سويت شيرت أولادي ماركة القاضي، لونه ازرق بـ79 بدلا من 280.

بلوفر ماركة Ravin، بأكمام طويلة و رقبة دائرية، لون مسطردة بـ150 بدلا من 350.

- أمازون:

بلوفر صوف قصير من الأمام وطويل من الخلف، برقبة شكل V من ماركة اندورا، لونه رمادي، أصفر، زيتي بسعر 161.10‎ بدلا من 487.90‎.

تي شيرتات قطن، برقبة دائرية وأكمام كاملة، مقاس L، بـ49.00 بدلا من 350.

قميص سادة بياقة مثبتة بأزرار من الأسفل، وأكمام طويلة من ماركة اندور، مقاس XL، يبلغ سعره بـ‎239.00‎‏ بدلا من 279.00.

كارديجان من ماركة اندورا، سادة ذات فتحة عنق مفتوحة، لونه أسود، مقاس M/L، بـ129.00‎ بدلا من 140.00.

تيشيرت أطفالي قطن سادة برقبة مرتفعة وأكمام طويلة، ماركة القاضي، لونه زيتي أو نبيتي، يبلغ سعره 110 بدلا من 132.53.