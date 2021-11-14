أطعمة تقلل توتر واكتئاب الأمهات في المنازل.. منها الشيكولاتة الداكنة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني بعض السيدات من التوتر وموجات الغضب والاكتئاب الشديدة، نتيجة لمشكلة ما أو موقف معين مررن به، وهو ما يؤثر عليهن ويأخذهن لعالم من الوحدة، يلجأن فيه للنوم بشكل مستمر ومتكرر، كوسيلة للهروب من المشكلات والبعد عن المحيطين بهن، بينما تلجأ أخريات لتناول الطعام بكميات كبيرة لتفريغ الطاقة السلبية، والتي قد تؤدي بشكل كبير لزيادة الوزن.

ولتجنب الوصول لمثل هذه الحالة، قالت كارينا يوسف، أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك قائمة بالأطعمة التي تقلل من التوتر وتمنع الاكتئاب، وذلك أثناء استضافتها في برنامج «هي وبس» مع الإعلامية رضوى الشربيني، حتى تقلل من المشكلات التي تقع فيها كثير من السيدات والأمهات بشكل كبير بسبب ضغوطات الحياة، «في أكلات بتعلي هرمون السعادة، وتساعد على تحسين المود وترخي الأعصاب، وتقلل من التوتر والاكتئاب، ومن بينها الشيكولاتة الداكنة إذ تعمل على تقليل موت الخلايا العصبية في الدماغ وتساعد على تحسين وتدفق الدم في الجسم».

أطعمة غنية بهرمون السعادة

كما أشارت إلى أن هناك الكثير من الأكلات الغنية بالأوميجا 3، وهو الفيتامين الذي يحسن من التركيز والنوم بشكل جيد، مثل «الزيتون والمكسرات ويفضل النيئة وليست المملحة، والأسماك الدهنية، مثل السالمون والجمبري والسردين»، والتي تعمل على تقليل التوتر والعصبية.

أطعمة تقلل التوتر والاكتئاب

«زبدة الفول السوداني من الأساسيات»، بهذه العبارة واصلت أخصائية التغذية العلاجية، الحديث عن الأطعمة التي تقلل من التوتر والاكتئاب، إذ قالت: «اندماج فيتامين E والأوميجا 3، فضلا عن فيتامين A الموجودة في الأرز والزبادي والبيض لأنه يحتوي على مادة الجسم غير قادر على إفرازها، تساعد على تحفيز هرمون السعادة في الجسم، والأكلات التي تحتوي على الزنك وفيتامين D مثل اللحوم والخضار والبطاطا».