متى يصبح العسل الأسود خطرا على الصحة؟.. طبيب يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

للعسل الأسود العديد من الفوائد، فهو يمتاز بالكثير من الخصائص المضادة للأكسدة، كما يحتوي على مستويات عالية من الحديد المفيد للجسم في علاج الإصابة بفقر الدم على سبيل المثال، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يضر العسل الأسود بالصحة.

فئات ممنوعة من تناول العسل الأسود

أوضح الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، أن للعسل الأسود الكثير من الفوائد للجسم، وأن تسخينه في بعض الأحيان لا يمثل خطورة، كما أن إضافته على أطعمة أخرى لا يوجد منه خطورة أيضا.

وأضاف أثناء حديثه لـ «هُن»، أن السعرات الحرارية العالية في العسل لا تتناسب مع الأشخاص الذين يتبعون نظام رجيم، كما يمنع تناول العسل الأسود لمرضى السكري، محذرا من تناوله مخلوطا بالطحينة بالنسبة للأطفال، لأنه يقلل امتصاص الحديد والكالسيوم الموجود في العسل.

كما حذر من استخدام العسل الأسود بعد انتهاء الصلاحية، وذلك لأنه ذو محتوى سكري يتسبب في تكوين البكتيريا به، ولا يوضع على أي مخبوزات أيضا بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.

فوائد العسل الأسود

ومن فوائد العسل الأسود كما جاءت على موقع «Web Md»:

- تحسين مستويات الهيموجلوبين في الدم.

- يرفع العسل الأسود مستويات الهيموجلوبين في الدم، وهو ما يساعد على زيادة نسبة الحديد، ويؤدي تباعا لتدفق الدورة الدموية في الجسم.

- إمداد الجسم بالفيتامينات المهمة، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المختلفة بما فيها البوتاسيوم، وهو من المعادن الأساسية في تكوين وعمل خلايا الجسم.

- يحافظ العسل الأسود على توازن الأملاح في الجسم.

- تعزيز صحة الجهاز العصبي.

أنواع العسل الأسود

- دبس السكر الأسود، ويتم الحصول عليه من سكر القصب الخام وتكرير السكر المعلب.

- دبس القصب، وهو منتج ثانوي لتكرير السكر من عصير قصب السكر ودبس البنجر.

- دبس السكر المعالج بالكبريت، وهو العسل أو السكر الذي يتم استخراجه من قصب السكر الصغير ومعالجته بثاني أكسيد الكبريت.

- الدبس المهدرج، ويتم الحصول عليه من التحلل المائي للنشا.