خصومات تصل لـ50%.. عروض البلاك فرايداي في عيادات التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تنتظر الكثير من النساء عروض الـ"Black Friday" أو الجمعة البيضاء للاستفادة من التخفيضات التي تقدمها مراكز التجميل عديدة.

وفي التقرير نستعرض لكم أبرز أسعار عروض مراكز التجميل في البلاك فرايداي.

Brightness Clinic:

550 جنيها سعر موحد لكل ما يلي:

3 جلسة بكيني + اندر ارم.

2 جلسة بكيني + اندر ارم + لاين.

3 جلسات وجهه + رقبة.

3 جلسات بكيني + لاين.

3 جلسات وجهه.

4 جلسات بكيني.

2 جلسة نصف الأيد.

جلسة لليد كاملة.

8 جلسات اندر ارم.

جلسة نصف الرجل.

3 جلسات تنظيف بشرة.

أما جلسة الرجل كاملة بسعر 1000 جنيه.

جلسة الجسم كامل + الوجهه بدون ظهر و بطن بـ 2000.

جلسة الجسم كامل + ظهر و بطن + وجهه بـ 2500.

2 جلسة بلازما بـ 700.

2 جلسة ديرما بالميزوثيرابى بـ 900.

جلسة تقشير جرين بيل النضارة البشرة وإزالة آثار الحروق بـ 600.

جلسة الفركشنال ليزر بسعر 750.

2جلسة ليزر كربونى بـ700.

جلسة الهايفو بسعر 1500.

حقنة بوتوكس بسعر 1500.

حقنة فيلر بسعر 2500.

La Parisienne Medical Beauty:

جلسة تبييض الأسنان فى 30 دقيقة فقط بسعر 2400 بدل 4900.

خصم 50% على جلسات المساج بكل انواعه

وعلاج السيلوليت

وماساج القدم

ورويال ماساج

وقص الشعر

والصبغة

وعلاجات الشعر

والمانيكير والباديكير

والاكريليك

Allure Cosmetics & Laser Clinic:

جلسة تنظيف البشرة بسعر 150 بدلا من 200.

1000 نبضة + 100 نبضة هدية بـ500 جنيه.

2000 نبضة + 250 نبضة هدية بـ 1000 جنيه.

3000 نبضة + 400 نبضة هدية بـ 1500 جنيه.

4000 نبضة + 600 نبضة هدية بـ 2000 جنيه.

5000 نبضة + 700 نبضة هدية بـ 2500 جنيه.

10000 نبضة + 1000 نبضة هدية بـ 4500 جنيه.

25000 نبضة بـ 9500 جنيه.

جلسة بيكيني + بيكيني لاين بسعر 150 جنيه.

جلسة بيكيني + اندر ارم بسعر 200 جنيه.

جلسة بيكيني + بيكيني لاين + اندر ارم بسعر 250 جنيه.

جلسة وجه كامل بسعر 150جنيها.

جلسة موستاچ + ذقن بسعر 90 جنيها.

جلسة اندر ارم بسعر 100 جنيه.

جلسة رقبة بسعر 80 جنيها.

جلسة رقبة + وجه بسعر 200 جنيه.

جلسة نصف ذراع بسعر 300 جنيه.

جلسة رجل أسفل بسعر 450 جنيها.

جلسة دراع كامل بسعر 600 جنيه.

جلسة رجل كاملة بسعر 950 جنيها.

جلسة جسم كامل بدون بطن وظهر بسعر 1500 جنيه.

جلسة جسم كامل بسعر 2000 جنيه.