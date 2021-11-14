ما هو أفضل وقت للنوم من أجل صحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

النوم هو أفضل طريقة للاسترخاء وتجديد شباب الجسم، إنه يزيل جميع الضغوطات الجسدية والعقلية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك مضاعفات القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يكون هناك وقت مثالي للنوم لضمان صحة القلب، وفقا لموقع timesofindia.

الدراسة

وفقًا لدراسة حديثة في المملكة المتحدة، فالنوم بين الساعة 10 مساءً و11 مساءً هو أفضل وقت لصحة القلب، جمع البحث الجديد المنشور في مجلة القلب الأوروبية، بيانات من أكثر من 88 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 43 و 79 عامًا في دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة، الذين وافقوا على مراقبة وقت نومهم ووقت استيقاظهم على مدار 7 أيام.

بالإضافة إلى ذلك، خضع المتطوعون للعديد من التقييمات الجسدية والديموغرافية ونمط الحياة والصحة.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين ذهبوا إلى الفراش قبل الساعة 10 مساءً وبعد الساعة 11 مساءً، كان لديهم خطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من أولئك الذين ينامون بين الساعة 10-11 مساءً، كما أن الارتباط بين وقت النوم وخطر الإصابة بأمراض القلب كان أعلى بين النساء.

النوم الكافي ووقت النوم المناسب أمران أساسيان لصحة الجسم

غالبًا ما يرتبط الحرمان من النوم بحالات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري، لذلك، أكد الباحثون على الحاجة إلى ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم يوميًا.

وبالمثل، تشير أحدث النتائج إلى وجود صلة محتملة بين بداية النوم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويقول الدكتور ديفيد بلانز، مؤلف الدراسة ومحاضر كبير في علم الأعصاب التنظيمي في جامعة إكستر: "تشير دراستنا إلى أن الوقت الأمثل للنوم يكون عند نقطة محددة في دورة الجسم على مدار 24 ساعة والانحرافات قد تكون ضارة بالصحة".

ويضيف: "كان الوقت الأكثر خطورة بعد منتصف الليل، ربما لأنه قد يقلل من احتمالية رؤية ضوء الصباح، مما يعيد ضبط ساعة الجسم".

علاوة على ذلك، يشرح كيف أن وقت النوم الأمثل يتناسب بشكل جيد مع إيقاعات الساعة البيولوجية والتعرض لضوء النهار، ويوضح الدكتور بلانز: "في حين أننا لا نستطيع استنتاج السببية من دراستنا، فإن النتائج تشير إلى أن النوم المبكر أو المتأخر قد يكون أكثر عرضة لتعطيل ساعة الجسم مع عواقب سلبية على صحة القلب والأوعية الدموية".

ومع ذلك، فإن فترة النوم من 10 مساء حتى 11 مساءً قد لا تكون مثالية على الجميع، مما يتطلب المزيد من البحث.

ووفقًا للدكتور سانجاي بهات، استشاري أول - أمراض القلب التداخلية، مستشفى Aster CMI بالهند، يقول إنه لا يوجد وقت مناسب للنوم.

ويضيف: "8 ساعات من النوم المتواصل أمر حيوي لقلب سليم وعمل صحي للجسم، علاوة على ذلك، لا ينبغي للمرء أن يستهلك الكحول أو الحبوب المنومة للمساعدة على النوم بشكل أفضل"، ويوضح أنه إذا كان شخص ما يعاني من الأرق أو يستيقظ بشكل متكرر أو مشاكل في التنفس أثناء الليل، فمن المستحسن طلب المساعدة الطبية الفورية.