علاج لدغة العقرب في المنزل.. تنظيف الجرح أولا

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع تعرض البعض للدغات العقارب وتحديدا إذا كانت في المنازل، تبدأ رحلة بحث سريعة عن العلاجات المنزلية المتاحة لإنقاذ المصاب بشكل عاجل، حتى لا تتطور حالته الصحية أو تؤثر تلك اللدغة على بقية أعضاء جسمه، لذلك نقدم لك علاج لدغة العقرب في المنزل عبر السطور التالية، كما جاءت في الموقع الطبي Mayo Clinic.

وتعد لدغات العقرب مؤلمة للغاية لكنها نادرا ما تكون مهددة للحياة، والمسنون والأطفال الصغار هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة نتيجة لها.

علاج لدغة العقرب في المنزل

تساعد بعض الخطوات البسيطة في علاج لدغات العقرب في المنزل، ومن بينها:

- يجب الحرص على تنظيف الجرح مكان اللدغة، باستخدام الماء وصابون خفيف.

- وضع كمادات باردة على المنطقة المصابة، ويساعد ذلك على تخفيف الألم.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة المختلفة أو السوائل في حالة الشعور بوجود صعوبة في البلع.

- تناول مسكنات للألم، وهي من الخيارات المهمة التي يجب اللجوء لها للمساعدة في تخفيف الألم.

أعراض لدغات العقرب

تشمل مؤشرات وأعراض لدغات العقرب ما يلي:

- الشعور بالألم الذي قد يكون شديدا.

- التورم البسيط.

- ارتفاع الحرارة.

- صعوبة في التنفس.

- ارتعاش العضلات أو تشنجها.

- حركات غير عادية في الرأس والرقبة والعين.

- إفراز اللعاب بكثرة.

- الغثيان والقيء.

- ارتفاع ضغط الدم.

- زيادة معدل ضربات القلب.

وفي الأغلب تنتج لدغة العقرب من ذيله، حيث يطلق السم مما يؤثر على الجهاز العصبي.

طرق الوقاية من لدغة العقرب

- إزالة أكوام الصخور أو الخشب من المنطقة المحيطة بالمنزل.

- تجنب تخزين الحطب في المنزل.

- الحرص على جز الأعشاب، وهرس الشجيرات القصيرة وتعليق أفرع الأشجار.

- الحرص على سد الشقوق، تركيب شريط الطقس حول الأبواب والنوافذ.

- إصلاح النوافذ الممزقة.