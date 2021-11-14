طرق تساعد الرجال على التخلص من حبوب الوجه.. منها استخدام خل التفاح

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعاني بعض الرجال من ظهور البثور وحب الشباب في الوجه، وتحتاج إلى مجموعة من العلاجات التي تحتوي على مواد طبيعية وتساعد على علاجها سريعا حتى يعود الوجه لشكله المعتاد، ومن بين هذه المواد الثلج والبرتقال والعسل وخل التفاح، كما ذكرها موقع «onlymyhealth».

مكعبات الثلج

يمكن استخدام مكعبات الثلج للتخلص من حب الشباب للرجال، حيث يعتبر من العلاجات السريعة، وذلك لأنها تساعد على تحسين الدورة الدموية في منطقة الوجه، وإغلاق المسامات وإزالة الأوساخ المتراكمة على الجلد.

قشر البرتقال

يمكن لقشر البرتقال أن يساعد في علاج حب الشباب، لأنه يعد غنيا بفيتامين سي، الذي يقلل التهابات الحبوب، ويستخدم عن طريق جمع بعض قشور البرتقال ثم طحنها، وخلط قشور البرتقال المطحونة مع القليل من الماء، ويوضع على الوجه لمدة 10 دقائق.

معجون الأسنان

يستخدم معجون الأسنان لعلاج حب الشباب، ويمكن استخدامه بعد وضع الثلج على الوجه، مع مراعاة غسل الوجه في الصباح الباكر.

كريمات الحلاقة

يمكن استخدام كريمات الحلاقة التي تقلل ظهور حب الشباب، ولكن يجب مراعاة تجنب استعمال المنتجات التي تسبب تهيج البشرة.

المكملات الغذائية

مثل الزنك ومكملات الخميرة وزيت السمك، ويمكن استخدام زيت الجوجوبا على الحبوب، من خلال مسح البثور بقطعة قطن مبللة بقطرات زيت الجوجوبا.

استخدام العسل وخل التفاح

يمكن دهن البثور بكمية قليلة من العسل بانتظام، كما يمكن استخدام خل التفاح من خلال مسح البثور بعد تخفيف خل التفاح بالماء، ثم يتم غمس قطعة من القطنة بالسائل وتمرر على الحبوب.