كنغر يستعرض عضلاته أمام فتاة حسناء: عرض كمال أجسام (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الحياة اليومية يوجد بها الكثير من المواقف الطريفة والغريبة، خاصة تلك المشتركة مع الحيوانات، التي أمكن بمساعدة الهواتف الذكية والميديا والتطبيقات الحديثة، توثيقها ومشاركتها مع العالم كله.

وانتشر خلال مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، يحتوي على حركات وتصرفات غريبة من حيوان الكنغر، عند محاولة فتاة التقاط صورة بجواره، حيث قام الكنغر بتفيذ حركات تبدو كأنها عرض كمال أجسام لعضلاته في محاولة منه لجذب انتباه الفتاة الجميلة.

نسبة مشاهدات مرتفعة لفيديو الكنغر

ويوضح الفيديو المتداول الذي حقق نسبة مشاهدة عالية على تطبيق «تيك توك»، الكنغر وهو يحاول إبراز عضلاته وقوته في مشهد مضحك لجذب إعجاب الفتاة التي سجلت هذه اللحظة الطريفة لنيل إعجاب عدد كبير من المشاهدين.

عند مشاهدة الفيديو لأول مرة سيبدو الكنغر كأنه يريد إبراز عضلاته في صورة جذابة وقوية في عرض كمال أجسام مختلف أمام الحسناء للفت نظرها ونيل إعجابها، ولكن من الممكن أن يكون الكنغر يريد توجيه رسالة أخرى تماما خلاف ما توقعها المشاهد، وهي تحذير أي شخص من الاقتراب من مكانه معيشته «احذر الاقتراب من منطقتي»، حسب ما ذكره موقع «سبوتنيك».

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أجسام قوية للكنغر للدفاع عن نفسها

حيوان الكنغر له أنواع وأوصاف مختلفة، منهم ما يصل طوله إلى مترين تقريبا، ويطلق عليه الكنغر الأحمر الأسترالي، وتتميز أجسامها بأنها قوية جدا وتمتلك ذيلا طويلا للحفاظ على التوازن أثناء القفز لمسافة طويلة، حيث إن طبيعة حياتها تحتاج إلى أجسام بهذه القوة والعضلات الاستثنائية التي تجعلها قادرة على الدفاع عن نفسها في ظروف الحياة البرية القاسية.