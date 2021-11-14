ثورة في علاج الكلى.. بريطانيا تجيز استخدام دواء «داباجليفلوزين» الخاص بمرضى السكر

القاهرة - سمر حسين - صحة

منح المسؤولون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا «أن أتش أس»، حق تناول دواء «داباجليفلوزين» المخصص لمرض السكري، لنحو 91 ألف مريض بالكلى في البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم الأحد.

ويعد الدواء أول تطور كبير في علاج مرض الكلى منذ نحو 20 عاما، فيما ينتمي «داباجليفلوزين»، الذي يحمل الاسم التجاري «فوركسايجا»، إلى مجموعة الأدوية التي تستعمل لتخليص دم مرضى السكري من الجلوكوز الزائد.

جرعة يومية من «داباجليفلوزين» تقلل من خطر الحاجة إلى غسيل الكلى

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أنه من المتوقع أن يحدث الدواء ثورة في علاج مرض الكلى، مما يعني تجنيب عشرات الآلاف من عمليات غسيل الكلى وزراعة الأعضاء، وإنقاذ المئات سنويا.

وجاءت الموافقة البريطانية، بعد دراسة وجدت أنها تناول جرعة يومية من «داباجليفلوزين»، قللت من خطر الحاجة إلى غسيل الكلى أو زراعتها وحتى الموت بنسبة 39%.

آلاف من مرضى الكلى استفادوا من تجربة الدواء

وأظهرت نتائج تجارب أجريت على نحو 5 آلاف شخص ونشرت في دورية «نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين» العلمية، أن الكثير من المرضى استفادوا من الدواء.

وأشارت «ديلي ميل»، إلى أن 30 ألفا في بريطانيا تتطلب حالاتهم عمليات غسل كلى، والتي تعمل على استبعاد الفضلات والسوائل الزائدة في الجسم، فيما يلجأ الأطباء لها عندما تعجز الكلى عن أداء دورها في ترشيح الفضلات بشكل جيد.

ويخضع المريض لـ3 جلسات غسيل شاقة في المستشفى أسبوعيا، فيما قال الطبيب البريطاني، الأمين العام لجمعية متخصصة في رعاية مرضى الكلى، جراهام ليبكين، إن الدواء يمثل فرصة جديدة ومثيرة للمرضى، ويمكن أن يبطئ استفحال المرض، وسيقلل من عدد المرضى الذين يحتاجون إلى غسيل أو زراعة الكلى.