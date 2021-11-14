أطعمة صحية لمرضى السكر.. الأسماك والمكسرات ضمن القائمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج مرضى السكر لأنظمة غذائية خاصة، للسيطرة على المرض والتحكم في نسبة السكر بالدم، إذ يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب، كما يؤثر على ضغط الدم، وقد يتسبب في دخول المريض في غيبوبة، وهو ما يحتاج معه المريض لنظام غذائي صحي جيد للحفاظ على صحته.

ويُقدم «هن» خلال السطور التالية، قائمة أطعمة صحية لمرضى السكر، من خلال موقع «مايو كلينيك» الطبي، ومن بينها:

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميجا 3، مثل السلمون والأنشوفي والماكريل، وتعتبر من الأطعمة المفيدة لمرضى السكري، إذ تساعد في الحفاظ على معدلات السكر الطبيعية.

المكسرات

يساعد تناول 30 جراما من الجوز يوميًا لمدة سنة، على خسارة الوزن الزائد، وتحسين مستويات الأنسولين في الجسم، حيث يحتوي اللوز على الألياف التي تساعد في التحكم بنسبة الجلوكوز، فضلا عن وجود عنصر الماغنسيوم الذي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومهم عند مرضى السكري خاصة من النوع الثاني.

الكربوهيدرات الصحية

تعتبر الكربوهيدرات الصحية من العوامل المساعدة أثناء الهضم، وتتحلل السكريات والكربوهيدرات البسيطة والنشويات أي الكربوهيدرات المعقدة، إلى جلوكوز في الدم، وتأتي من تناول الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة كالبقول والبازلاء ومشتقات الحليب القليلة الدسم، مثل الحليب والجبن.

ويجب تجنب الكربوهيدرات الأقل صحة، مثل الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على الدهون المضافة، والسكريات والصوديوم.

الفول

يحتوي الفول على نسبة أقل من الدهون، ويوفر نصف كوب من الفول، ثلث الاحتياجات اليومية من الألياف للأفراد.

الزبادي المثلج

يعد الزبادي المثلج بمثابة بديل صحي للآيس كريم، وبإمكانك تناول نصف كوب من الزبادي المثلج مع الفاكهة الطازجة وبعض اللوز.