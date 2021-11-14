حجاب للرجال والنساء أحدث «تقاليع» الموضة.. سعره يصل لـ630 جنيها (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

صممت شركة أزياء إيطالية شهيرة تُعرف باسم «United Colors of Benetton»، أشكالا جديدة لغطاء للرأس، وأطلقت عليه اسم «حجاب للجنسين»، أي أنه ليس مقتصرا على الفتيات فقط وإنما الرجال أيضا، ويتميز بأقمشته المطاطية وألوانه المتنوعة والمزركشة، لتعتبر تلك الصيحة آخر «تقاليع» الموضة.

حكاية غطاء الرأس للرجال والسيدات

عُرضت أغطية الرأس الجديدة التي أصبحت مخصصة للرجال والسيدات، في مدينة ميلانو الإيطالية للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، خلال أسبوع الموضة، وفق موقع ماركة الأزياء العاليمة «Benetton».

طُرحت فكرة الأغطية لكلا الجنسين حاليا في الأسواق، ومتاح منه جميع الألوان كالأبيض والأسود والأخضر والأحمر والأصفر، فضلا عن الألوان المتداخلة والمشجرة مع بعضها البعض.

الحجاب الجديد للجنسين تم تصميمه من القماش المطاطي، وبه طبعة صغيرة متضاربة على الجانب الأيسر تجمع بين شعار «بينيتون» و«جي»، وينتمي هذا إلى مجموعة كبسولات «ألوان غالي المتحدة» التي ابتكرها الرابر غالي عمدوني.

سعر الحجاب للجنسين

ويقبل الشباب والفتيات على هذ النوع من غطاء الرأس بشكل كبير، ويبلغ سعره ما يقرب من 40 دولارا، أي ما يعادل 630 جنيها، وهذه الأغطية تعود فكرتها للرابر الإيطالي غالي عمدوني المولود في ميلانو لأبوين تونسيين، ويحظى بشهرة عالية في أوساط الشباب، وأحدث ثورة في عالم الراب الإيطالي.

وواجه التصميم الجديد لغطاء الرأس، انتقادات كبيرة وجدل واسع، لتصميم غطاء مخصص للرجال، وهو غير السائد في المجتمعات، إذ يُعرف بأن الحجاب وغطاء الرأس مقتصر على السيدات فقط.

وكان الفنان والمطرب الكندي جاستن بيبر، ظهر وهو يرتدي غطاء رأس في حفله الغنائي الأخير بولاية يوتا الأمريكية، وهو ما أثار الجدل بعد تداول صور ومقاطع فيديو يظهر فيها مرتديا الحجاب أثناء الغناء على المسرح.