فوائد للآباء من اللعب مع أطفالهم.. منها تنمية المهارات العقلية

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادة ما يرغب الأطفال في جذب انتباه من حولهم لقيامهم باللعب معهم، وهو ما تكون له فوائد عدة على الأبناء، ولكن دراسة جديدة صدرت مؤخرا، كشفت أن هناك فوائد يحصل عليها الآباء نتيجة لقضاء وقت أطول مع أطفالهم وقيامهم باللعب معهم، تتلخص في التأثير بشكل إيجابي على البنية الدماغية لهؤلاء الآباء، والتي تكون مختلفة عن نظرائهم الذين يقضون وقتا أقل برفقة أولادهم.

وأوضح باحثون من جامعة إسيكس في بريطانيا، أن الآباء الذين يرغبون بالمشاركة أنشطة رعاية الأطفال والاستمتاع معهم، تزيد لديهم القدرات العقلية، حيث حللت الدراسة بيانات 50 أبا، قام الفريق البحثي بمسح أدمغتهم، وقام المشاركون بملء استبيانات حول معتقداتهم في تقديم الرعاية ومدى استمتاعهم بالوقت مع أطفالهم، وكشفت النتائج أن الرجال الذين سجلوا درجات أعلى في كلا الاستبيانين كان لديهم قدرات عقلية أفضل.

تنمية المهارات العقلية

وأوضحت الدكتورة باسكال فرتيشكا، القائمة على الدراسة، أن هناك مشاركة كبيرة ورغبة من الآباء لقضاء وقت أطول مع أطفالهم وتوثيق العلاقات بينهم، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويساعد اللعب مع الأطفال، وخاصة ألعاب الذكاء، على تنمية مهارات الآباء العقلية، لذلك أكدت الطبيبة القائمة على الدراسة، ضرورة توثيق العلاقات في رعاية الأطفال، مما يعود بالنفع عليهم وعلى آبائهم من الأنشطة العقلية التي يمارسونها.

فوائد لعب الآباء مع الأطفال

- يساعد اللعب مع الطفل على زيادة الذكاء.

- تعزز أشكال اللعب المختلفة مع الطفل، وخاصة في السنوات الأولى من عمره، التفاعلات الإيجابية بين الأب والطفل، مما يساعد على تعزيز مهارات التفكير في سن الثانية، وبالتالي فإن قضاء الأب كثيرا من الوقت مع الطفل يمكن أن يعزز نموه العقلي.