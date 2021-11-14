داعبته ورقصت أمامه.. سيدة تقتحم حظيرة أسد في حديقة حيوان وتقدم له الورود «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو غريب تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثار دهشة الكثير من الأشخاص، ظهرت خلال سيدة وهي تداعب أحد الأسود داخل حديقة حيوان مغلقة، ومن ثم بدأت في الرقص أمامه، ومداعبته بتقديم الورود له.

تفاصيل الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي

وخلال الفيديو الذي التقطه زوج السيدة، ظهرت الزوجة الأمريكية وهي داخل حظيرة الأسد في حديقة حيوان برونكس بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تمايلت وتراقصت أمام الأسد بعد عبور الحاجز المخصص له، وهي تعلن حبها الشديد إليه، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وفور عبورها الحاجز الحديدي، قدمت المرأة مجموعة من الورود إلى الأسد وهي تقف على بُعد أمتار قليلة منه لتعلن حبها له، وهي تصرخ في عبارة: «أنا أحبك لقد عدت من أجلك، اشتقت لك كثيرًا يا عزيزي».

ويشار إلى أن السيدة التي لم يفصح عن اسمها بعد، كانت قفزت على حاجز حظيرة الأسد، ومن ثم بدأت في الرقص وإلقاء الأموال عليه، فضلًا عن تقديمها الورود له، حيث وقع هذا الحادث الغريب في حوالي الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الماضي.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي بالبلاد، إذ اتهمها الكثير من النشطاء بالجنون نحو فعلتها التي لم يتوقعها أحد، وكذلك زوجها الذي ساعدها في تعرض حياتها إلى خطر كبير.

رد فعل إدارة حديقة الحيوان

ومع الانتشار السريع لمقطع الفيديو، سرعان ما وُجهت الانتقادات اللاذعة لإدارة حديقة الحيوان وحراسها عن موقف السيدة، إذ قال المتحدث باسم الحديقة، إن السيدة عبرت الحاجز بشكل مفاجئ، ولم تكن في نفس مساحة الأسود، بل كانت قريبة منهم فقط، فيما قام أحد المتفرجين على المشهد بتنبيه موظفي الحديقة بشأن موقف السيدة الغريب، وسرعة التعامل معه بحرص قبل أن يتم الانقضاض عليها من قبل الأسود.