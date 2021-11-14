الامارات | خاصية جديدة: انستغرام سينصح المستخدم كل 10 دقائق "خذ استراحة وارجع" !

شكرا لقرائتكم خبر عن خاصية جديدة: انستغرام سينصح المستخدم كل 10 دقائق "خذ استراحة وارجع" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام اختبار خاصية جديدة باسم «تيك إيه بريك» (خذ استراحة) بهدف تشجيع المستخدمين على التوقف مؤقتا عن تصفح التطبيق المتخصص في عرض الصور والفيديوهات القصيرة والمملوك لشركة ميتا وهي الشركة الأم لشبكة فيسبوك.

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن أدم موسيري الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق إنستغرام القول إن الخاصية الجديدة ستذكر المستخدم بضرورة أخذ استراحة من التصفح بعد فترة محددة قد تكون 10 أو 20 أو 30 دقيقة. وسيقدم التنبيه الذي يعرضه التطبيق عدة مقترحات لأخذ الاستراحة مثل أخد نفس عميق أو كتابة ما يفكر فيه المستخدم أو الاستماع إلى أغنية مفضلة أو أداء شيء ما موجود على قائمة مهام المستخدم.

وقال موسيري إنه من المتوقع ظهور الخاصية الجديدة لدى المستخدمين المدرجين على قوائم التجارب لتطبيق إنستغرام خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم طرحها على نطاق أوسع خلال ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه الخاصية الجديدة، في أعقاب أحدث موجة جدل حول الشركة الأم ميتا. وكانت فرانسيس هوجين مديرة الإنتاج السابقة في شركة فيسبوك قد سربت في وقت سابق من العام الحالي آلاف الوثائق من شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة، مما أدى إلى عقد جلسات اجتماع في الكونجرس بشأن ممارسات فيسبوك، إلى جانب وجود تقارير عن التأثيرات الضارة لتطبيق إنستغرام على المستخدمين الشباب وبخاصة المراهقين.

وكانت شركة إنستغرام قد أوقفت في سبتمبر الماضي خدمة إنستجرام كيدز المخصصة للأطفال بدعوى توفير المزيد من الوقت لتطوير أدوات أكثر لمساعدة الوالدين في مراقبة تصفح الأطفال للتطبيق.

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