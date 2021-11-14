الامارات | السعودية: فيديو لـ "جريمة مفتعلة" يوقع بأحد مشاهير الـ "سناب شات"

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: فيديو لـ "جريمة مفتعلة" يوقع بأحد مشاهير الـ "سناب شات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -



استدعت سلطات الأمن السعودية مواطنا من مشاهير "سناب شات" بعد نشره مقطع فيديو زائفا على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لحسابه، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إن الجهات الأمنية "استدعت مواطنا ادعى في مقطع فيديو قام بتوثيقه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضه لجريمة ابتزاز من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي."

وأضاف أن إجراءات الاستدلال الأولية دفعت المتهم للإقرار بعدم صحة ادعائه وأن "الحادثة مفتعلة، بهدف الترويج لحسابه".

وأعلن المتحدث، أن السلطات المختصة اتخذت بحق المتهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحالته إلى فرع النيابة العامة.

ولم تكشف السلطات السعودية عن اسم المتهم، إلا أن مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن القضية تتعلق بأحد مشاهير سناب شات ويدعى "م ر"، والذي ادعى أن شخصا سجّل له مقطعا يحتوي على كلام "لا يقال إلا في المجالس الخاصة"، وهدده بنشر المقطع إن لم يدفع 500 ألف ريال

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