طرق مختلفة لعمل الشعرية في المنزل.. طاجن وشوربة وبالخلطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الشعرية من الأطعمة التي تدخل في تحضير الوجبات المختلفة، حيث تستعين بها ربات البيوت في طهي الأرز أو تحضيرها باللبن كوجبة خفيفة، أو من خلال دمجها بأنواع اللحوم المختلفة والدجاج، وكذلك مع الخضروات.

ويقدم «هُن» وصفات مختلفة لعمل الشعرية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير طاجن شعرية بالموزة

لحمة موزة بصل

ثوم كرات

كرفس

جزر ورق لورا

حبهان

قرنفل

طماطم مفرومة

صلصة طماطم

شعرية

زبدة

زيت

ملح

فلفل

جوزة الطيب

بهارات لحمة

طريقة تحضير طاجن شعرية بالموزة

- تحمر الشعرية في الزيت والزبدة حتى تأخذ اللون الذهبي.

- تشوح اللحمة الموزة في الزيت، ثم يضاف البصل على اللحمة وتتبل بكل التوابل والقرنفل والمرقة ويقلب جيدا.

- يضاف الطماطم وتترك لتنضج وتمتزج المكونات معا.

- نحضر الطاجن وتوضع طبقة من الشعرية وطبقة من اللحمة الموزة والبصل وقليل من الماء.

- تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

مقادير أرز بالشعرية

2 كوب أرز

كوب شعرية

زبدة

زيت ملح

2 ونصف كوب ماء

طريقة تحضير أرز بالشعرية

- حمري الشعرية في الزبدة والزيت

- ضعي الأرز والملح وضيفي الماء

- اتركيه على نار هادئة حتى تمام التسوية، ويقدم ساخنا.

مقادير شوربة خضار بالشعرية

شعرية

سمنة

جزر

بسلة

فاصوليا خضراء

كوسة

مكعب مرقة دجاج

ماء

ملعقة صغيرة صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير شوربة خضار بالشعرية

-شوحي الشعرية في السمنة على النار

- أضيفى المرقة للماء على النار، ثم الخضار للمرقة، ثم أضيفي صلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود

- أضيفي الشعرية واتركي الخليط حتى تمام النضج ثم قدمي الشوربة

مقادير شعرية بالخلطة مع صدور دجاج

2 كيس شعرية محمرة

بصل مفروم

3 ملعقه كبيرة سمنة

2 فص مستكة

ملعقة صغيرة حبهان مطحون

3ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة بهارات

مكعب مرق

5 صدور دجاج

بصل شرائح

6 فصوص ثوم

2 ورق لورا

عود قرفة

6 حبهان

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة بهارات

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة زيت

خضار مشوي

صنوبر مقلي

فستق مجروش

طريقة تحضير شعرية بالخلطة مع صدور دجاج

- يشوح البصل في السمن على النار ثم تضاف الشعرية والملح والفلفل والتوابل ومكعب مرق.

- تضاف الماء وتترك مغطاة حتى تمام النضج.

- يشوح الدجاج في زبدة وزيت على النار ثم يضاف البصل الشرائح والملح والفلفل والقرفة والتوابل وورق اللورا والثوم وتترك حتى تمام النضج.

- يقدم الدجاج مع الشعرية والخضار المشوي مزينًا بالصنوبر والفستق.