3 تمارين لشد الصدر يمكن تجربتها في المنزل.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

طريقة واحدة لشد الثدي بشكل طبيعي يمكن اختبارها عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام، لكي تكون أكثر فاعلية، يجب ألا تكون حركة التمرين المختارة لشد الثديين مهملة، واختر نوعًا من حركات التمرين التي تستهدف منطقة الصدر وتساعد في تكوين وضعية أكثر استقامة.

وهناك بعض العوامل التي تؤثر على شكل وحجم وثدي المرأة، وتشمل أسباب ترهل الثديين، زيادة العمر، والتغيرات الهرمونية، إضافة إلى زيادة وانخفاض الوزن، بحسب ما ذكر موقع health.kompas

-طرق مختلفة لشد الثدي

الطريقة الرئيسية لشد الثدي هي الجراحة التجميلية، وهذا الإجراء لا يخلو من المخاطر، بالإضافة إلى ذلك، فإن التكلفة ليست في متناول بعض الأشخاص، بينما ممارسة الرياضة أو التمارين تساعد فقط على شد الثديين بشكل غير مباشر.

ضع في اعتبارك أن الثدي يتكون من نسيج دهني وغدد ونسيج ضام، يدعم الجلد والأربطة الثدي، وبمرور الوقت، سيتمدد كلاهما بحيث يبدو الثديان مترهلين.

ويمكن شد الجلد بكريمات خاصة، لكن هذا مجرد مظهر مؤقت ولا يقوم بشد الثديين بالفعل، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في شد الثديين عن طريق تقوية العضلات التي تدعم الثدي، مع وجود عضلات أقوى داعمة للصدر، سيرتفع الثديان قليلاً ويظهران أكثر حزماً.

-حركات التمرينات لشد الثديين

حركات التمرينات الرياضية للمساعدة في شد الثديين تحتاج إلى استهداف المنطقة الموجودة على الصدر، ويمكن اختبارها في المنزل دون مساعدة من أدوات خاصة، نستعرض بعضًا منها:

-وضعية الكوبرا

يمكن أن تساعد وضعية الكوبرا في شد الثديين، كما يمكن استخدامها كإحماء مناسب قبل التدريب لتقوية عضلات الصدر، الحيلة هي أن تبدأ بالاستلقاء على بطنك مع فرد رجليك واستراحة قدميك على الأرض، وضع راحتي يديك مباشرة تحت كتفيك.

ابدأ الحركة برفع رأسك وصدرك عن الأرض مع سحب كتفيك للخلف، ولمنع الإصابة، حاول إبقاء الرقبة محايدة أو غير مرهقة، ثم افرد ذراعيك بشكل مريح قدر الإمكان، اثبت على هذا الوضع لمدة 30 ثانية وكرر من البداية، للإحماء، تتكرر هذه الحركة ببساطة ثلاث مرات.

-تمرين الضغط

يمكن أن يساعد تمرين الضغط على تقوية العضلات تحت الثديين، وبالتالي، يبدو الثديان أكثر حزما، ابدأ هذه الحركة بتعديل وضع جسمك كما لو كنت على بطنك ويشكل جسمك خطًا مستقيمًا من الرأس إلى أخمص القدمين.

في مثل هذا الوضع، يتم وضع الراحتين متباعدتين بعرض الكتفين والقدمان متقاربتان، بعد ذلك، قم بإنزال الجسم بالكامل حتى يلمس الصدر الأرض تقريبًا بينما يشكل الجزء العلوي من الذراعين زاوية 45 درجة من الجسم، توقف للحظة، ثم ادفع جسمك مرة أخرى إلى وضع البداية.

كرر تمرين الضغط 10 مرات واسترح لمدة 90 ثانية قبل تجربة حركة أخرى.

-تمرين بلانك

الحركة التي تشبه للوهلة الأولى تمرين الضغط لها العديد من الاختلافات التي يمكن اختبارها، يمكن البدء في كيفية عمل اللوح الخشبي الصحيح عن طريق وضع الجسم في وضعية الانبطاح، والساعدين وأصابع القدم على الأرض، والمرفقين أسفل الكتفين مباشرة، والساعدين متجهين للأمام، والرأس مسترخي والنظر إلى الأرض.

ارفع الجسم ببطء باستخدام عضلات البطن، واسحب السرة نحو العمود الفقري، مع إبقاء الجسم في وضع من الأذنين حتى تصبح أصابع القدم في خط مستقيم.

تأكد من أن الكتفين منخفضان، أبقِ الكعب على باطن القدم، شغل هذا الوضع لمدة 10 ثوانٍ ، ثم استلق على الأرض، كرر عدة مرات، وبمجرد التدريب، حافظ على وضع اللوح الخشبي لمدة 30 ، 45 ، إلى 60 ثانية.

بالإضافة إلى المحاولة الروتينية لبعض حركات التمرين لشد الثديين أعلاه، تأكدي أيضًا من موازنة ذلك مع نظام غذائي صحي، والحفاظ على وضعية مستقيمة، واستخدام حمالة الصدر التي تناسبك.