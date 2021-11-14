ما حكم التنمر على الأطفال؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يتعرض بعض الأطفال في المدرسة لأشكال مختلفة من التنمر، وأحيانا يأتي التنمر من أشخاص كبار، وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية تقول فيه السائلة: «ما الحكم الشرعي في التَّنَمُّر وما يشتمل عليه من أفعال؟».

عقوبة التنمر في الإسلام

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 15627: «التنمر يشتمل على جملة مِن الإيذاءات النفسية أو الجسدية الحاصلة من الـمُتنمر، والتي يحصل بسببها ضررٌ على الـمُتَنَمَّر عليه، وقد جاءت الشريعة الإسلامية لحماية الإنسان مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر؛ ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)، فحَرَّمت الشريعة عليه كل ما يضره، وجرَّمَت إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل؛ والإيذاء والاعتداء الحاصل من الـمُتَنَمِّر تجاه الآخر هو من الإضرار بالغير الممنوع شرعًا».

وأكدت الدار «يشتمل التنمر على السخرية واللمز والاحتقار، وهي أفعال مذمومة، جاء الشرع الشريف بالنهي عنها صراحة في القرآن الكريم بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [الحجرات: 11]».

وعلى ذلك فالتنمر بجميع صوره مذمومٌ شرعًا، ومَجَرَّمٌ قانونًا، ويَدُل على خِسَّة صاحبه وقلة مروءته، وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر الـمُحَرَّمين، إضافة لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة.

ناشدت دار الإفتاء المصرية في فتواها جميع فئات المجتمع بالعمل على التصدي لحل هذه الظاهرة، ومواجهتها، وتحَمُّل المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية دورها من خلال بيان خطورة هذا الفعل والتوعية بشأنه، بإرساء ثقافة الاعتذار في المجتمع، ومراعاة حقوق الآخرين.