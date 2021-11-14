تزوجت 6 مرات وارتدت الحجاب من قبل.. محطات في حياة هدى رمزي (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل، تسببت فيها الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، بعدما شاركت صورة للفنانة هدى رمزي، في حفل عقد قران صلاح رمزي ابن شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزي، لتتصدر الفنانة المعتزلة التي لاتزال مُحتفظة برشاقتها وملامحها الهادئة، محركات مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تفاعل معها الجمهور بشكل كبير مع الصور، خاصة وأن ظهور هدى رمزي هو الأول لها بعد غياب دام لسنوات طويلة عن الشاشة، لم تظهر خلالها سوى العام الماضي في عيد ميلاد الفنانة بوسي.

هدى رمزي، عاشت حياة مليئة بالمحطات المثيرة، كان على رأسها زيجاتها المتعددة، واعتزالها الفن، وارتدائها للحجاب ونزعه من جديد، لتغيب عن الشاشة تمامًا، مُفضلة الظهور في المناسبات الخاصة والعائلية فقط.

تفاصيل كثيرة في حياة الفنانة الجميلة، صاحبة الملامح الهادئة، هدى رمزي، يرصدها «هُن»، في السطور التالية:

يرصد «هن» في السطور التالية العديد من محطات هدى رمزي:

دراسة الإعلام والانتماء لأسرة فنية كبيرة

ربما نشأتها في عائلة فنية، جعلتها تبدأ عملها في الفن مُبكرًا، حيث وُلدت حسناء الشاشة، في 10 نوفمبر 1958، وبدأت مسيرتها الفنية، وهي في الـ17 من عُمرها؛ عام 1974، بفيلم «الرداء الأبيض»، قبل أن تنطلق بمشوارها الفني، بالتوازي مع دراستها للإعلام، حيث تخرجت في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، بجامعة القاهرة.

تنتمي الفنانة هدى رمزي، لعائلة فنية شهيرة، فهي ابنة المخرج والمنتج حسن رمزي، وشقيقة المنتج السينمائي محمد رمزي، وهي أيضًا عمة الفنان شريف رمزي.

مسيرة فنية قصيرة

لم تترك الفنانة هدى رمزي، إرثًا كبير من الأعمال الفنية، رغم العائلة الفنية الكبيرة التي تنتمي لها، وتمتعها بقبول لدى المشاهد، فلم تقدم سوى ما يقرب من 30 عملا فنيا فقط، كان أشهرها أفلام «مع سبق اﻹصرار، جري الوحوش، بئر الخيانة، حنفي الأبهة»، وعدة أعمال درامية، على رأسها «الحب وأشياء أخرى، أحلام الفتى الطائر».

اعتزال وارتداء الحجاب ونزعه

حالة واسعة من الجدل، تسببت فيها الفنانة هدى رمزي، بعدما قررت اعتزال الفن في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وارتداء الحجاب، لتبتعد تماما عن الأضواء، قبل أن تعود للظهور بدون الحجاب منذ 5 سنوات، تحديدًا في حفل زفاف نجل المخرج أحمد السبكي، حيث بدت حينها بإطلالة كلاسيكية مميزة، بدونه، ما أثار التساؤلات حولها.

6 أزواج بينهم لاعب الأهلي

لم تثر الفنانة الجدل بقرارات اعتزالها، وارتداء الحجاب فقط، بل بزيجاتها المتعددة، فقد تزوجت هدى رمزي في بداية حياتها من ممثل مغمور اسمه «خالد»، لكن لم يستمر زواجهما طويلا، ثم قررت الزواج من رجل الأعمال «طه غانم»، التي انفصلت عنه عقب مشاكل طويلة، بعدما أنجبت منه نجلها الوحيد «محمد».

وفي عام 1986 تزوجت الفنانة للمرة الثالثة، من محام يدعى «سمير عيسى»، ثم من رجل الأعمال مصطفى البليدي، عام 1991، الذي طلقها 3 مرات خلال عام واحد عاشته معه.

وتزوجت الفنانة للمرة الخامسة من شخص آخر، يدعى محمد عيسى، وذلك قبل آخر زيجاتها، والتي كانت من لاعب كرة القدم في النادي الأهلي شريف عبدالمنعم، عام 1999، وتمت سريعا وانفصلا في وقت قصير كذلك.