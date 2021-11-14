"ايه الجمال ده".. بسنت شوقي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نشرت الفنانة بسنت شوقي مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بـ "إنستجرام".

وأطلت بفستان طويل كت باللون الكاشمير، ويتميز الفستان بوجود حزام عند منطقة الخصر.

واعتمدت بسنت مكياجا ناعما، ووضعت أحمر شفاه بدرجة النيود.

واختارت بسنت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم وأقراط.

وأثارت هذه الإطلالة الجدل بين المتابعين ومن بين تلك التعليقات على الصورة قالت مريم "ما هذا الجمال" بينما قالت سهير صبحي "بحبها".

وعلقت ياسين وليد قائلا "جميلة".