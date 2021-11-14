معاناة «شيماء» مع مرض ابنها بالسكر: «بموت وهو بيستغيث بيا من تعب الحقنة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

11 عاما من المعاناة، عاشتها شيماء العدوي، مع نجلها «أحمد» بعد اكتشافها إصابته بالسكري، وهو في سن مُبكر، ربما تبوله اللاإرادي بشكل مستمر، وفقدان وزنه الملحوظ، كانت أهم الأسباب التي دفعت «شيماء» وزوجها لاصطحاب نجلهما لعمل بعض الفحوصات والتحاليل والتأكد من إصابته.

صدمة وبكاء وانهيار عاشتهم الأم، وهي تحاول الهروب من نجلها وعدم إخباره بالحقيقة حينها: «مقدرتش أقوله رايحين المستشفى كنت بقوله رايحين فندق، ولما شاف الدم في الحقنة صرخ واستغاث بيا، مقدرتش أعمله حاجة، مش قادرة أعمله حاجة، حاسة كأني اتشليت وأنا شايفاه بيتعذب قدامي».

رحلة طويلة مع مرض الابن

رحلة طويلة بدأتها شيماء 44 عاما، وهي حائرة بين أسئلة طفلها، وصدمتها في مرضه بالسكر: «كان بيقولي أنا ايه اللي بيحصلي، أنا لسة صغير بتوديني المستشفى ليه، وباخد حُقن ليه!».

لم تخنها الذاكرة وهي تسترجع تلك اللحظات القاسية، خلال حديثها لـ «الوطن» تتذكر أدق التفاصيل منذ 11 عاما، والدموع لا تجف من عيناها: «عمري ما اتخيلت أن ابني وهو 6 سنين يجيله سكر، مكنتش عارفة أساعده، ومش عارفة اعمل ايه والمفروض أعمل ايه؟ لا عارفة أساعده ولا أساعد نفسي، لحد ما قررت أكون مصدر ملهم ومُساعد ليه ولكل الأطفال اللي عندهم سكر».

شهادة تثقيف سكري بسبب الابن

لم تستسلم «شيماء» للصدمة وتوابعها، حتى قررت دراسة مرض السكر بتمعن: «خدت كورسات كتيرة، ودبلومات ومعرفة تامة من كل جهة مختصة لحد ما بقى معايا شهادة تثقيف سكري، وبقيت أتابع حالات وأساعد أمهات كتيرة أطفالهم عندهم السكر، واساعد ابني كمان».

مجموعة متخصصة لرعاية أطفال السكري، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» دشنتها شيماء العدوي، لمساعدة المرضى من الأطفال وذويهم: «عملت جروب أطفالنا والسكر، ضيفت فيه كل دكاترة السكر في مصر، ومتخصصين نفسيين كمان، يساعدوا الأمهات والأطفال، حتى العلاج بالمجان لغير القادرين اهتمينا بيه».

واختتمت: «احتويت كل مرضى السكر، كلهم بشوف فيهم أحمد ابني، وعندي أمل في شفائه».