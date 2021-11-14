الامارات | «الناشرين الإماراتيين» تبحث تعزيز التواصل والتعاون لدعم قطاع النشر عربياً وعالمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الناشرين الإماراتيين» تبحث تعزيز التواصل والتعاون لدعم قطاع النشر عربياً وعالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت جمعية الناشرين الإماراتيين مشاركتها في الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، والتي حفلت بالعديد من الفعاليات التي نظمتها على مدى 11 يوماً في جناحها، ومنها استقبالها وفوداً عربية ودولية مشاركة في المعرض، ناقشت معها سبل تعزيز التواصل والتعاون في دعم الناشرين وقطاع النشر عموماً، إلى جانب تنظم حفلات توقيع لـ14 كتاباً من إصدار سبع دور نشر، تندرج ضمن الجمعية، وعقد ورشة لتعريف الناشرين بإدارة حقوق التأليف والنشر، بالإضافة إلى إطلاق الهوية الرسمية والرؤية الخاصة بـ«شركة منصة للتوزيع».

وشملت الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها الجمعية في المعرض وفوداً عربية وأجنبية تمثل دور نشر ومؤسسات تعنى بقطاع النشر في كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، الأرجنتين، وإسبانيا، والمكسيك، والمملكة المتحدة، إلى جانب اتحاد الناشرين العرب ومجموعة نيلسون وناشرين محليين وعرب وأجانب، ومحال محلية وعالمية للبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى عقدها سلسلة اجتماعات مع عدد من المؤسسات والهيئات المحلية.

وتناولت هذه الاجتماعات بحث أوجه التعاون المستقبلي فيما يتعلق بصناعة الكتاب وقطاع النشر عموماً، وأثره في توفير فرص جديدة للاستثمار في سوق النشر المحلي والعالمي، إلى جانب تبادل المعارف والخبرات بين الناشرين الإماراتيين والناشرين العرب والأجانب.

وفي خطوة هدفت إلى جمع المؤلفين بالقراء في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتعريف الجمهور بأحدث إصدارات دور النشر الإماراتية لهذا الموسم، نظّمت الجمعية في جناحها بالمعرض حفلات توقيع لمجموعة عناوين، شملت 14 كتاباً تغطي مجالات الشعر والقصة والرواية والحكايات الشعبية والنقد الأدبي.

وأطلقت الجمعية خلال مشاركتها في المعرض الهوية الرسمية والرؤية الخاصة بـ«شركة منصة للتوزيع»، التي وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتأسيسها في مايو الماضي، بهدف دعم الناشرين ومواكبة متطلباتهم ومساعدتهم على تصدير أعمالهم إقليمياً ودولياً، حيث تضمنت الرؤية السعي إلى أن تكون الشركة المصدر الأول للكتاب العربي، من أجل توسيع رقعة القراءة في المنطقة والعالم.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين راشد الكوس، أن مشاركة الجمعية في معرض الشارقة للكتاب تمثل فرصة كبيرة لعرض التجربة الإماراتية في صناعة النشر، والتعرف إلى كل ما هو جديد في عالم النشر من خلال لقاءاتنا وتواصلنا مع مختلف الدول العربية والأجنبية المشاركة في المعرض.

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