الامارات | القرية العالمية بدبي تنطلق بحفلات الموسم الـ 26

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية بدبي تنطلق بحفلات الموسم الـ 26 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، بالتعاون مع «روتانا»، عودة الحفلات الغنائية التي يتشوّق إليها الضيوف، مع استضافة النجمة العراقية الشابة أصيل هميم، في حفلٍ غنائي حيّ على المسرح الرئيس يوم الجمعة، 19 نوفمبر، ابتداءً من التاسعة مساءً.

وتعتبر القرية العالمية وجهة مميزة للعائلات للاستمتاع بأروع الحفلات التي تستضيفها في كل موسم لنجوم العالم، وسط أجواء تمزج بين الحماسة والطرب في قلب الروائع.

وستقدم أصيل هميم في أولى الحفلات لهذا الموسم باقة من أجمل أغانيها التي تنال إعجاب الملايين في الوطن العربي، مثل «شكد حلو» و«خلّك بحر» و«المفروص» و«سر الحياة» وغيرها.

وكانت القرية العالمية قد أعلنت تطوير البنية التحتية للمنطقة الأمامية للمسرح الرئيس هذا الموسم، لتمكّن الضيوف من الاستمتاع بأوقات من العمر أثناء مشاهدة العروض الرائعة، وحضور الحفلات الغنائية لمطربيهم المفضلين أثناء الجلوس وبكل راحة. ويكون حضور حفل النجمة أصيل هميم متضمناً في سعر تذكرة دخول القرية العالمية، التي يمكن شراؤها مقابل 15 درهماً عن طريق الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهواتف الذكية، أو 20 درهماً عند البوابات.

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها القرية العالمية هذا الموسم، يمكن فقط لأعداد محدودة من الضيوف حضور الحفل في المنطقة الأمامية للمسرح الرئيس، وتكون الأولوية لأول الواصلين. ويمكن للضيوف الحصول مجاناً على أساور خاصة بالحفل تمكنهم من الدخول إلى منطقة المسرح، من خلال مكاتب الاستعلامات الموجودة بداخل بوابة العالم والبوابة الثقافية، والتي سيبدأ توزيعها يوم الجمعة 19 نوفمبر عند فتح البوابات في الساعة الرابعة عصراً.

• وجهة مميزة للعائلات للاستمتاع بأروع الحفلات.

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