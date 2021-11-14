الامارات | «ليالي الفن» تعود إلى مركز دبي المالي العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن «ليالي الفن» تعود إلى مركز دبي المالي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود فعالية أمسيات «ليالي الفن» نصف السنوية للانعقاد في موسمها الـ12، بقائمة متنوعة من أعمال الفنانين الصاعدين والمتمرسين من شتى أرجاء العالم.

وتنطلق النسخة الجديدة تحت شعار «التجديد» في قرية البوابة من 15 إلى 17 نوفمبر، في الساعة السادسة مساءً، وتستعرض مجموعة واسعة من الأعمال الفنية والإبداعية الملهمة التي تقدمها نخبة من الفنانين الموهوبين.

وتقدم أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي مجموعة فريدة من التراكيب الفنية والمنحوتات واللوحات التي تجسد العناصر الفنية المستوحاة من موضوع «التجديد» على غرار البيئة، والاقتصاد الدائري، والواقع الافتراضي والأعمال الفنية المدعومة بالعملات الرقمية غير القابلة للاستبدال. وتقدم معارض مثل فان دي جودنبرغ ولجاسي آرت مجموعة متنوعة من القطع الفنية المفعمة بالحيوية التي ستنقل الزوار إلى عالم بديل وملهم.

وتنتشر الأعمال الفنية الهادفة في أرجاء قرية البوابة على غرار المفروشات المصممة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، والمصنوعة من مواد معاد تدويرها، من ابتكار مارتينا نيجري (استديو NYXO) ضمن تشكيلة برايمافيرا. وتعرض أيضاً آلاء شبلي فنون الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتضم الأضواء المصممة بأسلوب يحاكي الحركات الطبيعية للخفافيش.

وسيعرض «سيستر أكتوبي»، ثمرة التعاون الفني بين المصممة ناتاليا كونفورتي، والرسامة التجريدية جوستين فورمينتيلي، تركيباً فنياً غامراً من الأذرع المتداخلة.

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