الامارات | الأرشيف الوطني يُصدر «وطن من ذهب»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرشيف الوطني يُصدر «وطن من ذهب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم الأرشيف الوطني حفل توقيع للكتاب التوثيقي «وطن من ذهب» في مقر «الشارقة للكتاب2021»، وهو أحدث إصدارات الأرشيف الوطني.

ويأتي هذا الإصدار في إطار احتفالات دولة الإمارات بعام الخمسين، وبالتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني الـ50 للدولة، في الثاني من ديسمبر 2021.

ويؤكد الكتاب أن الأرشيف الوطني يوثق كل مجالات الحياة في دولة الإمارات منذ مرحلة ما قبل قيام الاتحاد، ويتيحها للباحثين ويحفظها للأجيال المقبلة، ومن هذا المنطلق أصدر «وطن من ذهب»، الذي يعد سرداً تفصيلياً لقصة كرة القدم في الإمارات، من البدايات إلى الإنجازات، وسلط فيه الضوء على مختلف المحطات والمواقف والقصص والحكايات، ودعّمها بالصور النادرة في تاريخ الكرة الإماراتية.

بدأ الكتاب بمقدمة خطها رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، أشار فيها إلى أن الكتاب يعد توثيقاً مهماً لكرة القدم الإماراتية منذ التأسيس إلى التتويج.

وفي كلمته التي جاءت بعنوان «مسيرة مباركة» أكد مؤلف الكتاب، محمد الجوكر، فخره بتزامن هذا الإصدار مع ذكرى الخمسين، مُعرباً عن سعادته بهذا العمل التوثيقي الوطني، وأشاد بالجهود الطيبة التي تبذلها الحكومات في دعم الرياضة وتوفير كل ما تحتاج إليه.

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