في يومه العالمي.. أمهات أطفال السكري أبطال في مواجهة المرض: بنموت مع كل شكة أنسولين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين دائرة أصدقائه بالمدرسة لا يجد له مكانًا، لا يصطف معهم أمام بائع الحلوى، ربما لا يمكنه مشاركتهم الطعام، أو حتى بعض المسابقات، حياة غلبها القدر، بل سيطر عليها قواعد المرض، هكذا يعيش طفل السكري، الذي أصابه المرض منذ الصغر، فحرمه من ملذات الحياة، يتحرك بحساب، ويأكل بحساب، حياة قاسية، ولحظات لا يستهان بها، يعيشها أبطال مرضى السكري، الذي يحل يومه العالمي في 14 نوفمبر من كل عام، حسبما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتوعية بمرض السكري بنوعيه، ومخاطره وحُسن التعامل معه.

فبحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فإن انتشار السكر يزداد في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بوتيرة أسرع من وتيرة انتشاره في البلدان المرتفعة الدخل، موضحة أن عدد المصابين بالسكري وصل من 108 ملايين شخص في عام 1980 إلى 422 مليون شخص في عام 2014، كما ‏ارتفع معدل الوفيات المبكرة الناجمة عن السكري بنسبة 5% في الفترة بين عامي 2000 و2016.

بينما في عام 2019، كان داء السكري سببا مباشرا في حدوث ما يناهز 1.5 مليون حالة وفاة، وفي عام 2012، نجم عن ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم 2.2 مليون حالة وفاة أخرى.

ملف خاص في «هُن» يرصد من خلاله حالات ليست بالقليلة، لضحايا مرض السكري، من الأطفال، لهذا المرض المزمن الذي يصاحبهم طيلة حياتهم، يظلون تحت رحمته، بقواعده وشروطه وإجراءاته، كان البطل المجهول في قصصهم، أمهاتهم، اللاتي غير المرض تفاصيل حياتهن، وأصبحن بمثابة الممرض، والطبيب، والمُلاحظ، في سبيل صحة أطفالهن.

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