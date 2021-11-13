أرخص أسعار تيشيرتات الرجال في البلاك فرايداي.. تبدأ من 62 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتنافس دائما المواقع الإلكترونية في البلاك فرايداي، لتقديم تخفيضات كبيرة على أسعار المنتجات لزيادة نسبة الشراء.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أرخص أسعار تيشيرتات الرجال في البلاك فرايداي.

أرخص أسعار تيشيرتات الرجال في البلاك فرايداي في أمازون:

تيشيرت رجالي برقبة على شكل حرف V وأكمام قصيرة - اسود - مقاس 2xl ، سعره 61.99 بدلا من 70 جنيها.

تيشرت سادة برقبة دائرية ضيقة وأكمام قصيرة للرجال، سعره 79 بدلا من 125.99 جنيها.

أرخص أسعار تيشيرتات الرجال في البلاك فرايداي في جوميا:

تي شيرت أساسي للأولاد، سعره 69 بدلا من 119 جنيها.

تيشيرت بولو سادة بأكمام طويلة وأطراف مضلعة، سعره 113 بدلا من 130 جنيها.