للرجال.. تجنبوا هذا الطعام يسبب الإصابة بسرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يؤثر نظامك الغذائي على مخاطر إصابتك بكل شيء بدءًا من المشكلات الصحية الصغيرة وحتى السرطانات الشديدة، وبالتالي يوصى باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للجميع.

وسط كل هذا، كشفت دراسة حديثة كيف أن الطعام الصحي، الذي يعد جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 70 في المائة، وفقا لموقع Indiatimes.

الارتباط بين النظام الغذائي والسرطان

تم إجراء دراسات مختلفة لدعم دور الكولين الغذائي في الوقاية من السرطان، يُعتقد أن عدم الحصول على ما يكفي منه مرتبط بزيادة خطر حدوث مشكلات صحية قاتلة، من ناحية أخرى، ثبت أيضًا أن الإفراط في تناول نفس المغذيات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 70 في المائة، لقد وجدت الدراسات أن الكولين موجود في التركيز في خلايا سرطان البروستاتا، وتركيز الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

دور مادة الكولين

الكولين عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلامة الهيكلية لغشاء الخلية، إنه مهم للنقل العصبي ونمو الدماغ المبكر ويشارك أيضًا في تعديل التعبير الجيني.

لاستهلاك اليومي الموصى به من الكولين هو حوالي 450 مجم / يوم للبالغين.

بيضة واحدة أقل من 150 ملج من الكولين.

النظام الغذائي الصحي الذي يشمل البيض واللحوم عند تناوله باعتدال مفيد جدًا في الحفاظ على صحتك.

البيض غني بالكولين وهو عنصر أساسي في جميع البلدان، عندما يتجاوز المدخول 500 مجم من الكولين في اليوم، يوصى باليوم للرجال، بينما يمكن للمرأة الالتزام بـ 424 مجم، تعتبر اللحوم والدواجن والحليب أيضًا مصادر غنية بالبروتين.

هل الكولين هو عامل الخطر الوحيد لسرطان البروستاتا؟

تم فحص مستويات الكولين للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا، لكن أسلوب حياتهم في الماضي، وماذا يأكلون أيضًا، ومدى نشاطهم لم يؤخذ في الاعتبار، وبالتالي، لا يمكن إلقاء اللوم على نوع معين من الأطعمة في مخاطر الإصابة بالسرطان تمامًا.

كما توصلت الدراسات إلى وجود صلة بين اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة وارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

يمكن للدهون المشبعة أن تزيد من مستويات الكوليسترول الضار، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

يمكن تغيير ذلك من خلال الالتزام بنظام غذائي نباتي مثل الفواكه والخضروات والبذور والمكسرات وممارسة الرياضة بانتظام.

الأطعمة الغنية بالكولين

كافيار، لحم بقري ، بطاطا، دجاج، ديك رومي، لوز، فاصوليا، قرنبيط، صويا، بروكلي.