9 فوائد مذهلة تحدث إذا وضعت مكعب ثلج على رقبتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يرغب البشر دائما في البقاء أصغر سنًا لأطول فترة ممكنة، لذا يستمرون في البحث عن العلاجات الحديثة تساعدهم على البقاء شبابا.

ولكن لا ينبغي أن ننسى العلاجات القديمة التي تساعدنا أيضًا، ومن ضمن هذه العلاجات وضع مكعب ثلج على الرقبة.

ويمكنك القيام بذلك من خلال الاستلقاء على بطنك، ثم وضع مكعب ثلج على عظم الرقبة واتركه لمدة 15-20 دقيقة، ثم استرخِ، ويوصي بالقيام بذلك مرتين في اليوم مرة في الصباح ومرة قبل الذهاب إلى الفراش، وتتمثل فوائده فيما يلي، وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

1- تقليل الصداع:

يعاني الجميع تقريبًا من الصداع العرضي، ويمكن أن يساعد وضع الثلج على هذه المنطقة في تخفيف الصداع ومنع حدوثه بشكل متكرر.

2- السيطرة على ألم الدورة الشهرية:

على الرغم من وجود الكثير من الأدوية التي تهدف إلى تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، إلا أن وضع مكعب الثلج في هذه المنطقة يساعد على التخلص من تشنجات الفقرات الناتجة عن آلام الطمث، وهذه النقطة لها علاقة مباشرة بالدورة الشهرية والحد من تلك الآلام.

3- يقلل من مشاكل الغدة الدرقية:

على الرغم من أن الغدة الدرقية تتطلب عناية طبية، إلا أن تجربة وضع مكعب ثلج على عظم الرقبة جنبًا إلى جنب مع الأدوية يمكن أن تساعدك على محاربة المرض بشكل أسرع والتعافي سريعًا.

4- يحسن النوم:

يساهم وضع الثلج في تحسين نوعية وكمية النوم، لذا إذا كنت لا تنام جيدًا، فجرب هذه الطريقة وستحصل على نوم عميق وستحصل على كوابيس أقل.

5- تحسين الهضم:

تساعد هذه الطريقة على تحسين ومكافحة مشاكل الهضم عن طريق تنشيط الخلايا في الكبد والجهاز الهضمي.

6- القضاء على نزلات البرد المتكررة:

أثناء تغير الطقس، يُعد الإصابة بالزكام مرة أو مرتين أمرًا شائعًا جدًا، ولكن سيساعد إتباع هذه الطريقة على محاربة البرد أثناء إصابتك به وسيحسن مناعتك ضده أيضًا.

7- يساعد في علاج التهاب المفاصل:

وضع مكعب الثلج يخفف الأوجاع والآلام التي يسببها التهاب المفاصل.

8- يقلل السيلوليت:

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون هذا العلاج شعروا بانخفاض كمية السيلوليت في أجسامهم.

9- يقلل من التوتر ويحسن مزاجك:

للتوتر تأثير سلبي على حياة الشخص اليومية ولكن اتباع هذه الطريقة يخفف التوتر عن طريق إطلاق الإندورفين في جسمك، كما أنه يساعد في تنشيط الخلايا العصبية في الدماغ والعمود الفقري، مما يعزز الدورة الدموية في الدماغ.