يوتيوبر تقدم روشتة امتلاك المرأة قلب زوجها: «اعملي زي روقة ومتدوريش وراه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الكاتبة واليوتيوبر فاطمة الزهراء، عن وسائل امتلاك المرأة قلب الرجل، مؤكدةً أن كل الرجال يمتلكون أسلوب حياة متشابه إلى حد كبير: «كلهم بيشتغلوا ويروحوا لأصحابهم على القهوة أو يلعبوا بلايستيشن أو كورة ويناموا، وبالتالي لازم تسيب له مساحة شخصية يقدر يفرغ فيها طاقته، ومتبقاش واقفة على دماغه، ولازم تبقى تحت طوعه مينفعش تكبر عليه أو تتنطط عليه».

وأضافت «الزهراء»، خلال حوارها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، أنه لا يجب التعامل مع الحياة الزوجية كحرب أو مباراة فيها تنافس، مشيرةً إلى أهمية عدم طلب أي شيء من الزوج بعد رجوعه من عمله.

وعن أساليب «الدلع»، أكدت ضرورة عدم الإفراط فيه: «تفصص له السمك، لأن مفيش راجل بيعرف ياكل سمكة لوحده، وتعمل له الأكلات اللي بيحبها، كمان الراجل يحب ويفضل شخصية روقة في فيلم نور الشريف، لكن لو خان الدلع يقف».

عدم التقصي وراء الخيانة

ونصحت الكاتبة، السيدات بعدم التقصي عن أزواجهن والتأكد من خيانتهم لهن: «اللي يدور يستحمل، لأننا لو دورنا ورا أي مخلوق لازم هنلاقي حاجة، نبعد عن الشر ونغني له، لكن لو اكتشفت لوحدي مش مش بطريقة مباشرة، ممكن نتناقش لما يراضيني، لأني لو واجهت لازم موقف وأمشي حفاظا على كرامتي».

وعن رأيها في رد الفعل عن خيانة الزوج، قالت إن هذا الأمر يتوقف على رد فعله أثناء المواجهة، مشددة في الوقت ذاته على أنها لم تبرر الخيانة في أي من مقاطع الفيديو التي تشاركها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، كما أنها لفتت إلى أنها ليست متزوجة لأنها لم تحب أحدًا حتى الآن.

أخطاء مكررة

وأشارت، إلى أن السيدات تكررن بعض الأخطاء في حياتهن الزوجية مثل إهمال الشكل، اعتقادا منها أنها ضمنت زوجها: «الراجل مش بيتضمن، وعينه بتتعود على الجمال، وبالتالي لو زوجته بيضا هيروح للسمراء، ولو سمرا هيروح للبيضاء».