شكلها اتغير.. هل خضعت أمينة خليل لعملية لتجميل الأنف بعد التنمر عليها؟ «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لم تترك الفنانة الشابة أمينة خليل مجالًا إلا وسلطت الضوء على أزمة تعرضها للتنمر، مرارًا وتكرارًا بسبب أنفها، موضحة أنها مع بداية عملها في الفن، طلب منها الكثير إجراء عمليات تجميل، إلا أنها رفضت بشدة بعدما كانت على أعتاب تجميلها، لكنها قررت التمسك بملامحها، دون الرضوخ لآراء العديد من المخرجين.

وأشارت أمينة خليل في تصريحات تليفزيونية سابقة إلى أنها كانت قد حجزت بالفعل موعدا لتعديل أنفها، ولكنها أصيبت قبل إجراء العملية برضوض في وجهها إثر سقوطها على السلم، فاعتبرتها علامة من الله، وصرفت النظر عن إجراء العملية من الأساس.

شكلها اتغير.. هل خضعت أمينة خليل لعملية تجميل في أنفها

خلال الفترة القليلة الماضية، أثارت الفنانة أمينة خليل، جدلًا واسعًا، بعد ظهورها مؤخرًا بملامح متغيرة، بدت فيها أنفها في شكل العظم العلوي، لتظهر بحجم أصغر، وأنحف عما كانت تبدو عليه قديمًا.

وظل العديد من المتابعين يتساءل هل خضعت لعملية جراحية؟ رغم رفضها من قبل التجميل؟ أم أنها تستخدم المكياج بخطوط دقيقة؟ أو مجرد صور مُعدلة بتقنية الفوتوشوب؟

طبيبة ترد.. هل خضعت أمينة خليل لعملية تجميل؟

ووفقًا لما ذكرته الدكتورة حنان الكحكي، استشاري الجلدية وطبيبة التجميل، فإن أنف أمينة خليل متغيرة تمامًا، لكن ذلك لا يؤكد أن التغيير كان باستخدام العمليات التجميلية بتقنية الجراحة فمن الممكن أن يكون بطرق أخرى.

وأوضحت «الكحكي» خلال حديثها لـ«هُن» أن شكل الأنف قد يكون تغير بتقنية الحقن، وهو أمر تجميلي أيضًا ولكن دون جراحة: «دي ممكن تكون معدلة تجميليًا بالحقن وليس الجراحة».

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أمينة خليل كان مسلسل «خلي بالك من زيزي»، في الموسم الرمضاني الماضي 2021، أمام الفنانين محمد ممدوح ونهى عابدين وعلي قاسم وإخراج كريم الشناوي.

وكانت الفنانة أكدت مؤخرًا أنها فسخت خطوبتها على رجل الأعمال عمر طه قبل موعد الزفاف.