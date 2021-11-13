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طريقة عمل صوص الشيكولاتة.. استخدميه في التورتة والجاتوه

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صوص الشيكولاتة

تحرص الكثير من السيدات وربات البيوت في المنازل على إعداد صوص الشيكولاتة في المنزل، لسهولة تحضير الحلوى والتورت، باعتباره من أشهر الصوصات التي تسخدم في تزيين التورتة، وأساسيات عمل الكيكة والتورتة كما يدخل في تحضير جميع أنواع الحلوى المختلفة، حيث يضفي مذاقا لذيذا وشهيا ويجذب الكبار والصغار لتناوله، لذلك تبحث الكثير من السيدات على طرق بسيطة لتحضيره في المنزل دون الحاجة لشرائه جاهزًا.

ترصد «هن» من خلال هذا التقرير طريقة بسيطة ومبتكرة لعمل صوص الشيكولاتة وفقا لوصفة خبيرة الطبخ الشيف نجلاء الشرشابي، عبر برنامجها «على قد الإيد»، الذي يتم إذاعته على شاشة «CBC» سفرة، وفقًا للخطوات التالية:

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مقادير عمل صوص الشيكولاتة

قطعة شيكولاتة

علبة قشطة. 

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة نشا.

4 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة زبدة.

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طريقة تحضير صوص الشيكولاتة

- نحضر حلة عميقة على نار هادئة.

- نضع الحليب، سكر البودرة، الكاكاو وخلطهم جيدًا.

- نضيف الماء، القشطة، النشا، الزبدة والفانيليا.

- نضيف الشيكولاتة إلى الخليط.

- نقلب جيدًا حتى يمتزج القوام ويصبح خليطا متجانسا.

- نزيل الخليط من على النار ونتركه يبرد.

- نبدأ نسقي الكيك بالخليط.

طريقة أخرى لعمل صوص الشيكولاتة وفقًا لخبيرة الطبخ أميرة شنب عبر برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على فضائية «CBC» سفرة

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مكونات صوص الشيكولاتة

كوب شيكولاتة مبشورة

 كوب كريمة خفق

ملعقة كبيرة زبدة

طريقة تحضير صوص الشيكولاتة

- تجهيز حلة على النار.

- تضع الكريمة على نار هادئة «تسخن فقط».

- تضاف الشيكولاتة المبشورة.

- يتم تقليب الخليط جيدًا حتى يصبح متجانس.

- يرفع من على النار.

- يتم إضافة الزبدة للخليط.

- يقلب جيدًا وتركه يبرد حتى يتم تزيين به الكيك أو الحلوى.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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