القصة الكاملة لاتهام الممثل شادي خلف بهتك عرض 7 فتيات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب أكثر من 4 أشهر من الاتهامات، التي طالته بالتحرش وهتك عرض الفتيات، واستغلالهن بهدف التدريب والتمثيل، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له، تحت هاشتاج «الممثل ش.خ» الذي اندلع في يونيو الماضي، ظهر ‎الفنان شادي نبيل خلف، اليوم السبت، للمرة الأولى في قاعة المحكمة، منذ القبض عليه بتهم التحرش، حيث صدر قرار في الجلسة المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة بتأجيل المحاكمة ليوم 19 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.

شادي خلف الذي عُرف بالجملة الشهيرة «حليب الخير» بفيلم «الثلاثة يشتغلونها» أمام ياسمين عبد العزيز، كما تألق بالفيلم الشهير «كلمني شكرًا»، ظل بعيدًا عن الأضواء واللقاءات الإعلامية، قبل أن يتصدر اسمه الشهور الماضية، على خلفية الاتهامات، التي فجرتها فتاة تُدعى «مريم العطار».

مريم العطار والبداية

بداية الأزمة واتهام شادي خلف بالتحرش بدأ الأمر عندما خرجت إحدى الفتيات تدعى «مريم العطار» عن صمتها، ساردة تجربتها مع الممثل والموقف الذي تحرش بها من خلاله، وأكدت أن سبب خروجها عن صمتها، هو أنها رأت أن هناك عددا كبيرا من الفتيات يذهبن إليه لحضور ورش تمثيل.

وعقب نشر مريم العطار لتلك الواقعة، انهالت عليها الكثير من التعليقات من الفتيات، التي أكدت تكرار مواقف التحرش مع الكثير من الفتيات الأخريات، وأنها لم تكن الواقعة الأولى أو الأخيرة.

جزء من تجارب الضحايا

لم يمر الكثير على اتهام مريم العطار، للممثل ومدرب التمثيل، إلا وتصدر حينها اسمه محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت الضحايا سرد تجاربهن تحت هاشتاج #كله_هايتعرف.

من هو شادي خلف الممثل المتهم بالتحرش؟

- ممثل ومدرب تمثيل مصري.

- ابن الشاعر نبيل خلف.

- ولد 13 أكتوبر 1977.

- درس في مدرسة لندن للفيلم.

- يعطي ورشا تمثيلية للشباب الصاعدين بأحد الاستوديوهات الشهيرة، التي قام بتأسيسها.

- شارك في عدد كبير من اﻷفلام، على رأسها «هي فوضى، حين ميسرة، قبلات مسروقة، عبده موتة، 365 يوم سعادة، الثلاثة يشتغلونها».

- شارك في بعض المسلسلت منها «فرح ليلى»، و«نصيبي وقسمتك».

- حاز على جائزة أفضل ممثل من مهرجان اﻹسكندرية لدول البحر المتوسط عن دوره في فيلم «قبلات مسروقة».