طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص.. «زي المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المكرونة بالوايت صوص تعد واحدة من الأكلات المشهورة والشهية التي يفضل تناولها لدى الأطفال والكبار أيضًا، لذا تبحث الكثير من الأمهات على اختراع العديد من الطرق لإعدادها، دون الحاجة إلى شرائها جاهزة.

وتحرص الكثير من السيدات وربات البيوت في المنازل على إعداد الكثير من الوجبات المتنوعة لأسرتها خاصة الوجبات السريعة، إذ لا تخلو المنازل من تناول المكرونة بالوايت صوص في النظام الغذائي باعتبارها وجبة سريعة وسهلة التحضير، إذ ترغب الكثير منهن في إحضارها والإبداع في وصفاتها بشكل خاص، ليتناولها أسرهن خلال الوجبات الثلاث خاصة أنها سريعة التحضير، سواء كانت تلك الوصفات دسمة وتتميز بثقلها، أو خفيفة على الجسم.

لذا ترصد «هن» من خلال هذا التقرير طريقة بسيطة ومبتكرة لعمل مكرونة بالوايت صوص، وفق وصفة خبيرة الطبخ الشيف نجلاء الشرشابي، عبر برنامجها «على قد الإيد»، الذي يتم إذاعته على شاشة «CBC» سفرة، وفقًا للخطوات التالية:

مقادير المكرونة بالصوص الأبيض

إحضار نصف مكرونة قلم مسلوقة

تجهيز ملعقة كبيرة سمنة

2 ملعقة كبيرة دقيق

نصف لتر لبن

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص

- نسلق مكرونة قلم ويمكن أي نوع آخر.

- نحضر مقلاة عميقة على النار.

- نضع زبدة مع 3 ملاعق من الدقيق.

- نضع 2 كوب من اللبن مع التقليب الجيد، ويمكن إضافة كريمى الطهي.

- يترك يغلي جيدًا للحصول على قوام مناسب.

- نقم بوضع نصف كوب جبنة رومي مبشورة، وجبنة موزاريلا.

- ترك الخليط يغلي جيدًا حتى يثقل بالصوص ويمتزج بالجبن.

- يتم رفعه من النار عند الحصول على القوام المناسب.

- بعد ذلك يتم إضافة المكرونة إلى الخليط ويتم تقليبه جيدًا.