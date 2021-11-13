إطلالات اليوم: يسرا تخطف الأنظار.. وبوسي جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

يسرا اللوزي:

ظهرت الفنانة يسرا اللوزي بفستان باللونين الأبيض والأسود مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

بوسي:

ارتدت المطربة بوسي بفستان قصير باللون الأسود مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

يسرا:

أطلت الفنانة يسرا بفستان طويل باللون المينت جرين بقصة الأوف شولدر ومزود بأكمام طويلة وشفافة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

علا رشدي:

كما ارتدت الفنانة علا رشدي سويت شيرت باللون الرصاصي مع بنطلون باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

إيمان العاصي:

وتألقت الفنانة إيمان العاصي بتيشرت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.