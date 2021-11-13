هل الرقم 13 سيئ الحظ بالفعل؟.. اكتشف الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتقد البعض أن صاحب الرقم 13 في أي شئ في الحياة سيئ الحظ، لكن على العكس من ذلك تماما، في الواقع هذا الرقم محظوظ جدًا.

ماذا يمثل رقم 13

يمثل الرقم 13 في علم الأعداد التركيز والاستقلالية والإبداع والأساس الآمن، يسيء الحكم على أنه سيئ الحظ لأنه يصور اختبارات الحياة، وفقا لموقع timesofindia.

عيد ميلاد في اليوم الثالث عشر

إذا فعلت أي شيء جديد في اليوم الثالث عشر، فسوف تحصل على نتائج إيجابية، كما أن الشخص المولود في اليوم الثالث عشر محظوظ لامتلاك صفات مثل الذكاء الشديد.

رقم 13 يحيط بحياتنا

الرقم 13 مهم للغاية ويحيط بنا طوال حياتنا، إنها البداية والنهاية، إنه دائمًا يكمل دورة الحياة الكاملة، هناك 13 دورة للقمر، 13 أسبوعًا لكل من الفصول الأربعة لدينا، كما تبدأ سنوات المراهقة في 13.

رقم 13 في العمل

إنه رقم ممتاز للعمل أيضًا، يضمن التطور والنجاح، إذا رأيت الكثير من الرقم 13 من حولك، فهذا يعني ببساطة أن مخاوفك وشكوكك تلتئم وأنك تتجه نحو التطور والتقدم.

لا داعي للخوف من أي رقم، خاصةً 13، ليس هناك سوء حظ طالما أنك تقوم بأفعال صالحة.