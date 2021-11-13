طريقة عمل المكرونة المبكبكة.. أشهر الأكلات الليبية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المكرونة المبكبكة تعد واحدة من أشهى الأكلات الليبية، والأشهر بين الشعب الليبي، التي انتقلت لعدد من البلدان العربية الأخرى، خاصة الشعب المصري، لسرعة تنفيذها، ومذاقها المميز، فضلًا عن كونها وجبة سريعة غنية بالفوائد الغذائية، كالبروتينات الموجودة باللحمة، والنشويات وغيرها، التي تعد وجبة متكاملة للعُزاب، والمغتربين.

ويرصد «هُن» لربات المنازل، في السطور طريقة عمل المكرونة المبكبكة في المنزل، بخطوات الشيف غادة التلي.

طريقة عمل المكرونة المبكبكة

مقادير المكرونة المبكبكة

ربع كيلو من المكرونة.

3 قطع من لحم الضأن.

6 أكواب من الماء.

بصلة متوسطة الحجم، ويفضل أن تكون مفرومة وناعمة.

شرائح فلفل رومي مفروم.

جزر.

كوب ونصف من معجون الطماطم.

5 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب من حبوب البازيلاء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

طريقة عمل المكرونة المبكبكة

- في البداية حمري البصل جيدًا في زيت الزيتون في قدر عميق.

- أضيفي الفلفل الرومي للبضل، ثم الجزر ومعجون الطماطم والبازيلاء والملح والفلفل الأحمر وقطع اللحم إلى الخليط على النار، وامزجي المكونات مع بعضها البعض.

- أضيفي الماء في الخطوة الثالثة، واتركيها حتى تنضج مع اللحم لمدة 45 دقيقة، على نار هادئة.

- أضيفي المكرونة إلى القدر، بعد أن تنضج المكونات وتصبح لينة، ثم نقلبها مع المكونات حتى تمتزج، ونتركها لتنضج على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

- بعد أن تنضج المكرونة المبكبكة، ارفعي القدر عن النار، ثم تقدم المكرونة في طبق التقديم.

طريقة عمل المكرونة المبكبكة بخطوات سريعة

مقادير المكرونة المبكبكة

نصف كيلو لحمة ضأن

مكرونة

طماطم مبشورة

بصلة مفرومة

فلفل أخضر

ثوم

فلفل حار

3 ملاعق زيت

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم

ملح

فلفل أسود

بهارات

طريقة عمل المكرونة المبكبكة

في البداية، شوحي قطع اللحمة في الزيت على النار ثم تبليها بالملح والفلفل والبهارات

أضيفي الفلفل الأخضر والبصل والثوم والفلفل الحار للحم بعد تحميرها.

قلبي جميع المكونات السابقة ثم تضاف الصلصة والطماطم المبشورة

أضيفي الماء ثم المكرونة وتترك حتى تنضج، وتُقدم ساخنة.